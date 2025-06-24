Гороскоп на 25 июня для всех знаков Зодиака: день, когда нужно быть крайне осторожными

Гороскоп на 25 июня / © Associated Press

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Содержание Овен Телец Близнецы Рак Лев Дева Весы Скорпион Стрелец Козерог Водолей Рыбы

Нервное напряжение, испытанное нами в этот день, может со временем вылиться в стресс, который — в свою очередь — будучи загнанным глубоко внутрь, может осложнить вам жизнь. Чтобы подобного не произошло, не стоит таить в себе злость и обиду на кого бы то ни было, реагируйте на любые раздражители соответствующим — позитивным — образом.

Овен

Не лучшее время для деловых — и особенно финансовых — разговоров с начальством: если вы давно собираетесь предложить ему новую идею или попросить о повышении зарплаты — для этого стоит выбрать другой день.

Телец

Упадок сил, который вы можете почувствовать с самого утра, может быть связан с ними дурными предчувствиями — не стоит обращать на них внимание, они — всего лишь влияние негативных лунных энергий.

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Близнецы

В этот день никто не даст вам лучшего совета, чем вы сами: просто задайте — вслух или про себя — интересующий вас вопрос и прислушайтесь к своему внутреннему голосу — в отличие от людей о вас точно не обманет.

Рак

Сегодня нежелательно подписывать любые важные документы, особенно — финансового свойства: из-за нечаянно — или по небрежности — вскрывшейся в них ошибки убытка вы не получите, но и прибыли они не принесут.

Лев

День не подходит для серьезных дел, поскольку их не удастся довести до логического конца — лучше сосредоточиться на решении мелких вопросов, которые, несмотря на свою незначительность, не дают вам двигаться вперед.

Дева

Сегодня вам — хотите вы того или нет — придется сделать важный выбор, касающийся как профессиональной, так и личной жизни: в любом случае торопиться с окончательным ответом не следует — нужно все обдумать.

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Весы

Несмотря на рабочий день, не стоит тратить все свое время на работу — на свете существует масса других, куда более приятных, занятий — в обеденный перерыв можно, например, прогуляться по ближайшему парку.

Скорпион

День потребует экономного отношения к деньгам: особенно важно не делать крупных покупок, которые оставят стойкое ощущение выброшенных на ветер денег, но и мелкие приобретения вряд ли окажутся полезными.

Стрелец

Человек из прошлого, который появится в вашей жизни в этот день, придет не просто так, а с определенной миссией — возможно, он готов открыть вам тайну, которую вы безуспешно пытаетесь разгадать довольно долгое время.

Козерог

Прекрасное время наладить отношения с человеком, с которым вы давно находитесь в ссоре. Постарайтесь найти повод, чтобы позвонить — его радостная реакция вас приятно удивит.

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Водолей

День идеально подходит для выяснения отношений с близкими людьми, главное, как советуют в таких случаях психологи, проговорить все огорчающие вас моменты вслух, без этого помириться не удастся.

Рыбы

Прежде чем принять важное решение, касающееся личной жизни, хорошо подумайте и проанализируйте как события недавнего прошлого, так и совершенные вами ошибки — не стоит повторять их в будущем.

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