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Гороскоп на 25 июня для всех знаков Зодиака: день, когда нужно быть крайне осторожными
Опасный и негативный в энергетическом смысле день, когда необходимо быть крайне осмотрительными и осторожными.
Нервное напряжение, испытанное нами в этот день, может со временем вылиться в стресс, который — в свою очередь — будучи загнанным глубоко внутрь, может осложнить вам жизнь. Чтобы подобного не произошло, не стоит таить в себе злость и обиду на кого бы то ни было, реагируйте на любые раздражители соответствующим — позитивным — образом.
Овен
Не лучшее время для деловых — и особенно финансовых — разговоров с начальством: если вы давно собираетесь предложить ему новую идею или попросить о повышении зарплаты — для этого стоит выбрать другой день.
Телец
Упадок сил, который вы можете почувствовать с самого утра, может быть связан с ними дурными предчувствиями — не стоит обращать на них внимание, они — всего лишь влияние негативных лунных энергий.
Близнецы
В этот день никто не даст вам лучшего совета, чем вы сами: просто задайте — вслух или про себя — интересующий вас вопрос и прислушайтесь к своему внутреннему голосу — в отличие от людей о вас точно не обманет.
Рак
Сегодня нежелательно подписывать любые важные документы, особенно — финансового свойства: из-за нечаянно — или по небрежности — вскрывшейся в них ошибки убытка вы не получите, но и прибыли они не принесут.
Лев
День не подходит для серьезных дел, поскольку их не удастся довести до логического конца — лучше сосредоточиться на решении мелких вопросов, которые, несмотря на свою незначительность, не дают вам двигаться вперед.
Дева
Сегодня вам — хотите вы того или нет — придется сделать важный выбор, касающийся как профессиональной, так и личной жизни: в любом случае торопиться с окончательным ответом не следует — нужно все обдумать.
Весы
Несмотря на рабочий день, не стоит тратить все свое время на работу — на свете существует масса других, куда более приятных, занятий — в обеденный перерыв можно, например, прогуляться по ближайшему парку.
Скорпион
День потребует экономного отношения к деньгам: особенно важно не делать крупных покупок, которые оставят стойкое ощущение выброшенных на ветер денег, но и мелкие приобретения вряд ли окажутся полезными.
Стрелец
Человек из прошлого, который появится в вашей жизни в этот день, придет не просто так, а с определенной миссией — возможно, он готов открыть вам тайну, которую вы безуспешно пытаетесь разгадать довольно долгое время.
Козерог
Прекрасное время наладить отношения с человеком, с которым вы давно находитесь в ссоре. Постарайтесь найти повод, чтобы позвонить — его радостная реакция вас приятно удивит.
Водолей
День идеально подходит для выяснения отношений с близкими людьми, главное, как советуют в таких случаях психологи, проговорить все огорчающие вас моменты вслух, без этого помириться не удастся.
Рыбы
Прежде чем принять важное решение, касающееся личной жизни, хорошо подумайте и проанализируйте как события недавнего прошлого, так и совершенные вами ошибки — не стоит повторять их в будущем.
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