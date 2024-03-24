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Гороскоп на 25 марта для всех знаков Зодиака: день, который нужно провести в тишине

Гороскоп на 25 марта для всех знаков Зодиака: день, который нужно провести в тишине

Гороскоп на 25 марта для всех знаков Зодиака / Фото: www.credits

Нынешний лунный день – не лучшее время для начала рабочей недели, поскольку астрологи советуют провести его в тишине и покое. 

От резких телодвижений – в любой жизненной сфере – нужно отказаться, поскольку они не только не оправдают возложенных на них ожиданий, но и приведут к результату, прямо противоположному ожидаемому. Несмотря на понедельник, день благоприятен для отдха, когда нужно не только расслабиться и отдохнуть, но и восстановить силы – запастись энергией на ближайшее время. 

Овен 

Ощущение довольства – как собой, так и другими людьми, а также миром в целом – облегчит решение любой задачи, которую вы сегодня перед собой поставите – преимущественно она будет носить бытовой характер. 

Телец 

В желающих испортить вам настроение – начиная от незнакомых людей и заканчивая близкими – сегодня недостатка не будет, но звезды рекомендуют вам поступить аналогичным образом: проигнорировать их. 

Близнецы 

Раздражительность, которую вы будете испытывать с самого утра, не лучшим образом отразиться моральном состоянии: сохраняйте спокойствие – это позволит вам прожить день без серьезных потрясений. 

Рак 

Плохое настроение, которое омрачит сегодняшний день, не более чем негативное влияние лунной энергии, поэтому его нужно просто перетерпеть, лучше всего – в одиночестве, поэтому имеет смысл остаться дома. 

Лев 

Постарайтесь спланировать день таким образом, чтобы все важные дела успеть завершить до обеда – во второй половине дня семье может потребовать уделить ей максимум внимания и отказа не примет. 

Дева 

От решительных действий сегодня желательно отказаться – они не позволят достичь успеха, более того, разрушит то, чего уже удалось добиться, поэтому двигаться к своей цели необходимо постепенно – мелкими шажками. 

Весы 

Столкнувшись с чем-то неприятным, не пытайтесь бороться с его «носителем» – кем-то из окружающих вас людей, поскольку из этой «битвы» вы выйдете побежденным, лучше переключиться на позитив. 

Скорпион 

Сегодня не только можно, но и нужно исправлять совершенные ранее ошибки: вам удастся проанализировать свои поступки и понять, что именно пошло не так, а обстоятельства помогут вернуть все в правильное русло. 

Стрелец 

Не позволяйте окружающим вас людям втянуть вас в решение своих проблем: во-первых, вы сними все равно не справитесь, а во-вторых, можете легко можете сделать их своими, что вам точно не нужно. 

Козерог 

Таким трудоголикам как вы сложно будет отказаться от работы в пользу отдыха, поэтому, если будет совсем невмоготу, займитесь наведением порядка в доме или документах, в которых невозможно что-либо найти. 

Водолей 

К своему здоровью необходимо бережно относиться всегда, но сегодня – особенно: любой риск, который вы себе позволите, может отразиться на нем негативно, так что не стоит переутомляться и переохлаждаться. 

Рыбы 

Оглянитесь вокруг: где-то рядом находится человек, нуждающийся в вашей любви и внимании – отнеситесь к нему с максимальным вниманием: без вашей помощи он вряд ли справится со сложившейся ситуацией. 

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