Гороскоп на 25 мая для всех знаков Зодиака: день, когда нужно загадывать желания

День, когда астрологи не просто советуют, а настоятельно рекомендуют мечтать – любые желания, загаданные в это время, сбудутся.
Именно поэтому к любым произнесенным сегодня словам необходимо отнестись с максимальным вниманием: неудачно выбранная формулировка, сбывшись, вместо позитивных жизненных перемен может привести к негативным. И претензии предъявлять будет некому – человек по собственной неосторожности напророчил себе непривлекательное настоящее и будущее. В отношениях с людьми – как близкими, так и не очень – необходимо проявлять самые лучшие качества: доброту, щедрость, благородство.
Овен (21.03 – 20.04)
Гороскоп на 25 мая для Овнов
Звезды будут особенно благоволить к тем представителям знака, которые думают не только о себе, но и других: филантропам удача будет сопутствовать во всех жизненных и профессиональных сферах.
Телец (21.04 – 21.05)
Гороскоп на 25 мая для Тельцов
Всплеска эмоций, которые могут привести вас к нелицеприятным высказываниям и резким поступкам, необходимо избегать, проявляя сдержанность и терпение, в противном случае проблем не избежать.
Близнецы (22.05 – 21.06)
Гороскоп на 25 мая для Близнецов
Любой совершенный в этот день поступок очень быстро – буквально в течение нескольких дней – вернется к вам бумерангом, поэтому в ваших интересах сделать сегодня как можно больше добра.
Рак (22.06 – 22.07)
Гороскоп на 25 мая для Раков
Помните, что теплая погода не менее опасна для здоровья, чем холодная: мороженое или включенный кондиционер могут стать причиной переохлаждения, что, в свою очередь, станет причиной простуды.
Лев (23.07 – 21.08)
Гороскоп на 25 мая для Львов
Сегодня нежелательно пропускать мимо ушей советы, которые решат дать вам заслуживающие вашего доверия люди: в их словах будет содержаться зерно истины, поэтому к ним нужно прислушаться.
Дева (22.08 – 23.09)
Гороскоп на 25 мая для Дев
Не стоит скромничать, составляя план дел на нынешний день: энергия, которой одарят вам звезды, сделает возможными любые профессиональные свершения, поэтому «замахивайтесь» на самые значительные.
Весы (24.09 – 23.10)
Гороскоп на 25 мая для Весов
Занимаясь решением профессиональных вопросов, не забывайте о родных и близких людях, которым вы – по причине постоянной занятости – в последнее время уделяете слишком мало внимания.
Скорпион (24.10 – 22.11)
Гороскоп на 25 мая для Скорпионов
Пришло время довести до финального конца дела, которые вы в свое время отложили на потом, теперь же главное – работать над ними, не отвлекаясь на другие занятия, иначе их снова придется переносить.
Стрелец (23.11 – 21.12)
Гороскоп на 25 мая для Стрельцов
Нельзя тратить время и силы на занятия, от которых не предвидится никакого толка – например, на пустые разговоры и споры ни о чем, день желательно потратить на действительно важные и перспективные дела.
Козерог (22.12 – 20.01)
Гороскоп на 25 мая для Козерогов
Можно решать вопросы, так или иначе связанные с финансами: благополучно завершится как разговор с начальством относительно повышения заработной платы, так и поиск щедрых спонсоров.
Водолей (21.01 – 18.02)
Гороскоп на 25 мая для Водолеев
Любое ваше слово будет сегодня обладать мощной силой, поэтому нужно тщательно взвешивать все, что произносишь вслух – впрочем, думать – во избежание нежелательных последствий – тоже необходимо осторожно.
Рыбы (19.02 – 20.03)
Гороскоп на 25 мая для Рыб
День – или хотя бы значительную его часть – желательно посвятить подведению профессиональных итогов, а заодно и составлению отчетов, которые необходимо предоставить начальству.
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