Гороскоп на 25 ноября для всех знаков Зодиака: день, когда можно решать любые задачи

День, когда можно решать любые – даже самые смелые – задачи: обстоятельства для этого сложатся максимально благоприятные.

Главное, помнить: какой бы важной ни была цель, не стоит добиваться ее при помощи зазорных и неблагородных средств. Особенно важно не манипулировать людьми, от которых может зависеть решение того или иного вопроса: не принуждать их к действиям, которые не входят в их планы, и не обманывать их – такие поступки наказуемы всегда, а сегодня – особенно.

Овен

Желающих покритиковать вас, указав на недостатки и неправильные действия, сегодня будет предостаточно, но далеко не на все высказывания стоит обращать внимание – только на те, в которых есть зерно истины.

Телец

Браться за новые – интересные и перспективные – дела стоит только после того, как будут «закрыты» те, над которыми вы работали накануне: угнаться за двумя «зайцами» сразу, как бы вы того ни хотели, вам не удастся.

Близнецы

Несмотря на начало рабочей недели, самыми успешными для вас сегодня станут дела, связанные с вашим домом – так, можно приступать к давно запланированному ремонту, который вы все время откладывали на потом.

Рак

Представителям вашего знака можно смело приступать к реализации любых профессиональных планов, насколько бы сложными – и даже фантастичными – они ни казались, главное – двигаться по намеченному пути.

Лев

День благоприятен для решения любых финансовых вопросов, поэтому если вы давно рассчитываете на какую-то прибыль – например, увеличение заработной платы – поговорите об этом с непосредственным начальством.

Дева

Лучший способ снять усталость после напряженного трудового дня – сходить в театр или на выставку: позитивные эмоции, которые вы при этом испытаете, зарядят вас энергией на неделю вперед.

Весы

Сегодня не стоит ограничивать себя в намерениях – причем, не только профессионального, но и личного свойства: чем смелее будут ваши замыслы, тем большего вам в результате удастся достичь.

Скорпион

Плохое настроение, которое будет преследовать вас с самого утра, не повод для конфликтов с близкими людьми, если же вы почувствуете, что не в силах себя сдержать, максимально ограничьте общение – должно помочь.

Стрелец

Составление перспективных планов – не самое любимое занятие представителей вашего знака, предпочитающих действовать спонтанно, но сегодня вам без него, похоже, не обойтись – рискуете увязнуть в делах.

Козерог

Максимум времени – несмотря на будний день – звезды рекомендуют провести со своими родственниками, особенно теми, которых вы давно не видели: проявить внимание к ним – ваш моральный долг.

Водолей

Сегодня прислушиваться к советам коллег, которые вы обычно пропускаете мимо ушей, не только можно, но и нужно: с большой долей вероятности именно они подскажут вам, как справиться с трудной задачей.

Рыбы

День благоприятен для руководителей – особенно тех, кто сейчас набирает в свою команду новых сотрудников: сегодня им удастся найти не просто исполнительных работников, а единомышленников.

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