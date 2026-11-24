Осенний пейзаж / © Credits

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Разумеется, это не означает, что, несмотря на сложное время, в которое мы живем, необходимо предаваться безудержному веселью — это было бы неуместно.

Сейчас же вполне достаточно будет найти себе дело по душе и заниматься тем, что доставляет удовольствие: так удастся держать настроение на одном — ровном — уровне. С другой стороны, если же у нас сегодня есть повод для праздника, желательно все-таки не терять головы и контролировать ситуацию.

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Овен

Не лучший день для деловых переговоров, даже если будет казаться, что тянуть с ним дальше нельзя достичь ожидаемой договоренности вам все равно не удастся, поэтому не стоит даром тратить время и энергию.

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Телец

Необходимо отказаться от занятий спортом — особенно сложными и экстремальными его видами — и поднятия тяжестей: любое неловкое движение или небольшой вес могут стать причиной серьезной травмы.

Близнецы

Избежать конфликтов с близкими людьми — друзьями и родственниками — можно будет, ограничив общение с ними, в противном случае присущее вашему знаку двуличие может разрушить даже самые прочные отношения.

Рак

Поскольку скучать сегодня категорически не рекомендуется, стоит посвятить день работе, желательно той, которая приносит вам настоящее удовольствие — скорее всего, это будет хобби, на которое обычно не хватает времени.

Лев

День, несмотря на его будний статус, желательно посвятить домашним хлопотам: вы не только упорядочите пространство вокруг себя и создадите необходимый вам уют, но и, работая руками, дадите отдых своим мозгам.

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Дева

Хотя бы часть дня — например, послеобеденное время — нужно посвятить прогулкам на свежем воздухе или, если будет возможность, посетить художественный музей — яркие впечатления обеспечат вас новыми идеями.

Весы

Представителям вашего знака не стоит тратить время на работу, все равно толку от нее не будет, поэтому имеет смысл отдохнуть, восстановить иссякающие силы, необходимые для успешной и планомерной работы.

Скорпион

Если для праздника есть повод, необходимо позаботиться о нем самостоятельно — если вы его себе не организуете, никто не станет заморачиваться, так что стоит побеспокоиться обо всем самим.

Стрелец

День необходимо посвятить подготовке к важному проекту, над реализацией которого вы давно думали, но не знали, с чего начать работу: вам удастся продумать все детали и предусмотреть возможные «подводные камни».

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Козерог

Постарайтесь сдерживать свои эмоции, которые сегодня могут одолеть даже таких сдержанных людей, как вы: если они вырвутся на волю, вы рискуете потерять на ссоры, споры и выяснение отношений очень много энергии.

Водолей

День благоприятен для помолвки или официального оформления отношений, поэтому если вы давно собирались заключить брак лучшего времени не найти — семейная жизнь обещает быть счастливой и продолжительной.

Рыбы

Насколько бы наполненным делами и событиям ни был ваш нынешний день, не стоит забывать об отдыхе, иначе силы очень быстро могут вас оставить, и вы не сделаете даже половины из того, что наметили на это время.

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