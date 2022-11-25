Гороскоп на 25 ноября для всех знаков Зодиака: начатые в этот день проекты ждет большое будущее

День, когда можно постепенно приниматься за воплощение в жизнь планов, составленных накануне.

Правда, звезды считают, что делать это нужно без чрезмерного энтузиазма – сил, которые в этот день отпускают человеку высшие силы, недостаточно для усиленной работы. Тем не менее начатые сегодня проекты ждет большое будущее, поэтому лениться тоже нежелательно. Случайных событий в такое время не бывает – все посылается человеку с определенной целью, но, с какой именно, становится понятно позже.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 25 ноября для Овнов

Будьте осторожны в высказываниях: любое слово, которое вы произнесете, не подумав над тем, как оно отзовется в восприятии другого человека, может стать причиной серьезного и долговременного конфликта.

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 25 ноября для Тельцов

Энергии у вас, в отличие от представителей других знаков, будет много, но расходовать ее необходимо разумно – только на те дела, которые действительно важны, и уж тем более не на скандалы.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 25 ноября для Близнецов

Не спорьте с близкими людьми из-за мелочей: если то, что кажется вам проблемой, на самом деле таковой не является, не стоит тратить на выяснение отношений время и силы – как свои, так и чужие.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 25 ноября для Раков

Откажитесь – хотя бы на сегодня – от своей излюбленной тактики "шаг вперед и два назад": поставив перед собой цель, идите к ней, несмотря ни на какие препятствия – от вашего напора они исчезнут сами по себе.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 25 ноября для Львов

День благоприятен для покупок – особенно это касается крупной бытовой техники: приобретенные сегодня вещи окажутся отменного качества, потому будут служить вам долго и без каких-либо нареканий.

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 25 ноября для Дев

Если что-то в жизни идет не так, не ищите виноватых – спросите с себя: скорее всего, какой-то ваш поступок, совершенный в недавнем прошлом, запустил цепную реакцию, которая привела к нынешнему положению дел.

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 25 ноября для Весов

Обратившись за помощью к окружающим, не делитесь с ними своими планами на будущее: велика вероятность того, что кто-то захочет достичь цели, которую вы перед собой поставили, раньше вас и ему это удастся.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 25 ноября для Скорпионов

Энергию, обладателем которой вы станете сегодня, нужно направить на работу, а не на выяснение отношений с окружающими: огонь ссоры, начавшейся в этот день, очень трудно будет загасить.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 25 ноября для Стрельцов

Чем больше удовольствия вы сегодня получите от жизни, тем лучше, причем не только для вас, но и для тех, кто находится рядом, поэтому постарайтесь ни в чем себе не отказывать – наслаждайтесь жизнью по максимуму.

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 25 ноября для Козерогов

Дайте шанс человеку, с которым вы некоторое время назад расстались почти врагами, исправить ситуацию: вполне возможно, что он осознал свою ошибку и искренне хочет помириться.

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 25 ноября для Водолеев

От активных действий представителям вашего знака сегодня лучше отказаться – желаемого результата они все равно не принесут, так зачем тратить время и силы зря – лучше отдохнуть.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 25 ноября для Рыб

От встреч с друзьями и романтических свиданий в этот день лучше отказаться: отсутствие взаимопонимания приведет к ссоре, которая на самом деле не нужна никому – ни вам, ни близким и любимым людям.

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