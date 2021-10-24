Гороскоп на 25 октября для всех знаков Зодиака: день духовного преображения

Гороскоп на 25 октября для всех знаков Зодиака: день духовного преображения

День духовного преображения, который облегчает моральное состояние и меняет взгляд на мир с пессимистического на оптимистический.

С глаз как будто бы спадет пелена и появятся варианты выхода из проблемных ситуаций, которые еще вчера казались безнадежными. Можно начинать любые – даже самые сложные – дела, их результат будет успешным.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 25 октября для Овнов

Велика вероятность того, что недобросовестные коллеги попытаются представить дело таким образом, будто бы именно вы совершили ошибки, в которых виноваты они – не дайте им использовать себя.

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 25 октября для Тельцов

Браться за новые дела можно только в том случае, если все, что было начато раньше, уже закончено, в противном случае придется постоянно отвлекаться и тратить драгоценное время на недоделки.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 25 октября Близнецов

Не лучший день для деловых переговоров и личных объяснений – из-за напавшего на вас сегодня косноязычия вы не сможете донести до собеседника свое мнение, поэтому ни о чем не договоритесь.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 25 октября для Раков

В этот день лучше отказаться от важных – особенно профессиональных – дел и найти способ пополнить запас энергии, которой не хватает даже на самые простые дела – например, сходить в театр или погулять в парке.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 25 октября для Львов

Очень удачный в финансовом отношении день, когда поступят неожиданные поступления на банковский счет или карточку – от выплаты заслуженного гонорара до возвращения старого долга.

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 25 октября для Дев

Как известно, хорошо работает только тот, кто хорошо отдыхает: день благоприятен для релакса, который, скорее всего, будет пассивным, но о физических упражнениях тоже забывать не стоит.

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 25 октября для Весов

Не позволяйте близким людям вас обманывать, даже если они считают, что их ложь идет вам во спасение: интуитивно почувствовав, что вас вводят в заблуждение, смело говорите об этом.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 25 октября для Скорпионов

День, когда можно отбросить в сторону благоразумие и рискнуть, выбрав для разработки сложный проект, от которого из-за боязни проиграть отказались другие, или купив лотерейный билет – вам непременно повезет.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 25 октября для Стрельцов

Приступая к работе, о которой давно мечтали, действуйте смело – не бойтесь сделать первый шаг и верьте в себя, и тогда вы обязательно справитесь с самым сложным заданием.

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 25 октября для Козерогов

День хорош для общения на всех уровнях, за исключением романтических свиданий с любимым человеком: раздражение, накопленное за последнее время, может стать причиной обидной ссоры.

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 25 октября для Водолеев

Время продуктивных идей, которые будут приходить в голову в большом количестве – желательно зафиксировать их, чтобы, обдумав на досуге, решить, какие взять в работу, а от каких – отказаться.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 25 октября для Рыб

Нетерпимость и раздражение в отношении к своим домашним необходимо глушить в зародыше, поскольку неизвестно, во что это может вылиться в будущем – велика вероятность серьезного конфликта.

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