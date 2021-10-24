Гороскоп на 25 октября для всех знаков Зодиака: день духовного преображения

День духовного преображения, который облегчает моральное состояние и меняет взгляд на мир с пессимистического на оптимистический.
С глаз как будто бы спадет пелена и появятся варианты выхода из проблемных ситуаций, которые еще вчера казались безнадежными. Можно начинать любые – даже самые сложные – дела, их результат будет успешным.
Овен (21.03 – 20.04)
Гороскоп на 25 октября для Овнов
Велика вероятность того, что недобросовестные коллеги попытаются представить дело таким образом, будто бы именно вы совершили ошибки, в которых виноваты они – не дайте им использовать себя.
Телец (21.04 – 21.05)
Гороскоп на 25 октября для Тельцов
Браться за новые дела можно только в том случае, если все, что было начато раньше, уже закончено, в противном случае придется постоянно отвлекаться и тратить драгоценное время на недоделки.
Близнецы (22.05 – 21.06)
Гороскоп на 25 октября Близнецов
Не лучший день для деловых переговоров и личных объяснений – из-за напавшего на вас сегодня косноязычия вы не сможете донести до собеседника свое мнение, поэтому ни о чем не договоритесь.
Рак (22.06 – 22.07)
Гороскоп на 25 октября для Раков
В этот день лучше отказаться от важных – особенно профессиональных – дел и найти способ пополнить запас энергии, которой не хватает даже на самые простые дела – например, сходить в театр или погулять в парке.
Лев (23.07 – 21.08)
Гороскоп на 25 октября для Львов
Очень удачный в финансовом отношении день, когда поступят неожиданные поступления на банковский счет или карточку – от выплаты заслуженного гонорара до возвращения старого долга.
Дева (22.08 – 23.09)
Гороскоп на 25 октября для Дев
Как известно, хорошо работает только тот, кто хорошо отдыхает: день благоприятен для релакса, который, скорее всего, будет пассивным, но о физических упражнениях тоже забывать не стоит.
Весы (24.09 – 23.10)
Гороскоп на 25 октября для Весов
Не позволяйте близким людям вас обманывать, даже если они считают, что их ложь идет вам во спасение: интуитивно почувствовав, что вас вводят в заблуждение, смело говорите об этом.
Скорпион (24.10 – 22.11)
Гороскоп на 25 октября для Скорпионов
День, когда можно отбросить в сторону благоразумие и рискнуть, выбрав для разработки сложный проект, от которого из-за боязни проиграть отказались другие, или купив лотерейный билет – вам непременно повезет.
Стрелец (23.11 – 21.12)
Гороскоп на 25 октября для Стрельцов
Приступая к работе, о которой давно мечтали, действуйте смело – не бойтесь сделать первый шаг и верьте в себя, и тогда вы обязательно справитесь с самым сложным заданием.
Козерог (22.12 – 20.01)
Гороскоп на 25 октября для Козерогов
День хорош для общения на всех уровнях, за исключением романтических свиданий с любимым человеком: раздражение, накопленное за последнее время, может стать причиной обидной ссоры.
Водолей (21.01 – 18.02)
Гороскоп на 25 октября для Водолеев
Время продуктивных идей, которые будут приходить в голову в большом количестве – желательно зафиксировать их, чтобы, обдумав на досуге, решить, какие взять в работу, а от каких – отказаться.
Рыбы (19.02 – 20.03)
Гороскоп на 25 октября для Рыб
Нетерпимость и раздражение в отношении к своим домашним необходимо глушить в зародыше, поскольку неизвестно, во что это может вылиться в будущем – велика вероятность серьезного конфликта.
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