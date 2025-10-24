Гороскоп на 25 октября для всех знаков Зодиака: день, когда могут открыться способности к ясновидению

Гороскоп на 25 октября / © Credits

Успех, несмотря на выходной, ждет, прежде всего, тех, кто занимается научной, литературной и аналитической деятельностью, журналистикой, архитектурой и дизайном, но и представители других профессий в в обиде на судьбу не останутся.

В это время у многих из нас также могут открыться способности к ясновидению – не стоит пренебрегать шансом узнать то, что скрыто от наших глаз.

Овен

Несмотря на то, что люди в этот день не обижаются на замечания в свой адрес, критиковать кого-либо без серьезных оснований все же не стоит – а вдруг вы ошибаетесь и человек не заслуживает такой вшей оценки?

Телец

Откажитесь от агрессивной манеры поведения, и связанного с ним желания поучать и наставлять на путь истинный окружающих вас людей – вряд ли они по достоинству оценят такое – предвзятое – к себе отношение.

Близнецы

Если – например, из-за плохой погоды – у вас не будет возможности провести весь день на природе, постарайтесь отправиться в ближайший от вас парк сразу же после обеда – вы получите мощный заряд энергии.

Рак

Взаимное непонимание, возникшее в последнее время в отношениях с близким человеком, можно разрешить, просто поговорив по душам – вы и сами удивитесь, как легко установить мир в семье.

Лев

День – благо, он выходной – желательно провести с родными людьми – и у вас, и у них, похоже, накопилось много интересных тем для обсуждения, к тому же, общаясь, вы сможете, как говорится, отдохнуть душой.

Дева

На редкость результативное время, когда, несмотря на субботний день, удастся не только завершить отложенные в долгий ящик дела, но и решить м много новых задач = преимущественно, хозяйственной направленности.

Весы

День благоприятен для решительных шагов в личной жизни: если вы давно собирались сделать рассказать о своих романтических чувствах близкому человеку или, наоборот, расстаться с ним, лучшего времени вам не найти.

Скорпион

Ответить на важный вопрос, который в последнее время не дает вам покоя, дадут знаки, посылаемые сверху, главное – их не пропустить: проявите внимание ко всему, что увидите и услышите – мелочей сегодня не будет.

Стрелец

Хороший день для общения с пожилыми родственниками: в благодарность за уделенное им время и внимание они поделятся с вами важной информацией, которая пригодится вам как в профессии, так и в личной жизни.

Козерог

Никто из близких не удивится, если вы решите посвятить субботний день работе, возможно именно поэтому дела, лишенные компонента обязательности, будут продвигаться легко, как будто бы без усилий.

Водолей

Не стоит обращать внимание на мелкие неприятности, которые могут произойти с вами в этот день, – уже завтра вы, скорее всего, о них и не вспомните, так стоит ли сегодня тратить на них свои нервные клетки?

Рыбы

Звезды советуют вам вспомнить о долгах – но не о материальных, а о моральных: возможно, человек, которому вы обязаны, теперь сам нуждается в помощи, поэтому ваша прямая обязанность – ему ее оказать.

