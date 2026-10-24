Гороскоп на 25 октября для всех знаков Зодиака: день, когда мы почувствуем удовольствие от жизни

Птицы на ветке / © Credits

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В такой день очень важно соблюдать равновесие между материальной и духовной сферой своего существования, не допуская перекоса ни в одну, ни в другую строну.

Особенно опасно сосредоточиться на материальных благах, забыв о духовном совершенствовании — в будущем это может привести к неудачам.

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Овен

День благоприятен для примирения с теми, с кем вы успели поссориться за последнее время: необходимо воспользоваться шансом и наладить отношения — сегодня для этого сложатся все необходимые условия.

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Телец

Не стоит поддаваться на провокации окружающих, кем бы они вам ни приходились: они будут испытывать вас на прочность — постарайтесь игнорировать любые недружественные — и враждебные — выпады.

Близнецы

День — это традиционно в выходной — желательно потратить на уход за собственным домом: с одной стороны, это позволит навести в нем идеальный порядок, с другой — провести медитацию, которая улучшит настроение.

Рак

Сегодня необходимо обращать внимание на поведение людей, которых вы считаете близкими друзьями: те из них, кто настроен недоброжелательно, обязательно выдадут себя как действиями, так и словами.

Лев

Соблазнам, которые сегодня могут подстерегать представителей знака на каждом шагу, необходимо активно сопротивляться: минута слабости, которые вы допустите, впоследствии может стоить вам очень дорого.

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Дева

Сегодня нежелательно принимать важные решения: с большой долей вероятности можно предположить, что любое из них окажется неудачным и, как следствие, приведет к нежелательным последствиям.

Весы

К профессиональной цели, намеченной на этот день, необходимо идти напрямую, не сворачивая в сторону и не отвлекаясь на занятия, которые крадут время — разговоры по телефону или «листание» соцсетей.

Скорпион

Нежелательно демонстрировать окружающим свое высокомерие, даже если у вас есть на это основания: вы легко — даже не заметив этого — можете обидеть людей, которые ни в чем перед вами не виноваты.

Стрелец

День, когда во всем — от питания до отношений с людьми –важно соблюдать умеренность: отступив это этого продиктованного звездами правила, рискуете перейти черту разумного, о чем впоследствии можете пожалеть.

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Козерог

В этот день необходимо как можно больше находиться на свежем воздухе — он не только оздоровит вас и укрепит ваш ослабленный иммунитет, но и проветрит мозги, что тут же позитивно скажется на вашей работе.

Водолей

Не самый лучший день для серьезных финансовых операций — что-нибудь в данном случае обязательно пойдет не так, а это чревато материальными потерями, так что стоит перенести хлопоты такого рода на пару дней.

Рыбы

Энергию, которая будет сопутствовать вам в этот день, необходимо тратить только на действительно важные и значимые дела: если по какой-то причине вы сегодня не можете к ним приступить, отдохните — будет больше толку.

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