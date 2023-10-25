Гороскоп на 25 октября для всех знаков Зодиака: день, когда нужно сделать что-то хорошее

День добрых дел, которые необходимо совершать повсеместно и по отношению ко всем – как к близким, так и к незнакомым людям.

Абсолютно неприемлемы корыстные мотивы – в таком случае благотворительность не будет "засчитана", более того, вместо добра принесет своему "автору" зло. К важным делам – прежде всего профессионального свойства – лучше не приступать, решением серьезных финансовых вопросов тоже лучше не заниматься.

Овен

Помощь, которая потребуется от вас окружающим, совершенно не обязательно должна быть материального свойства: иногда человеку достаточно добрых слов, чтобы почувствовать себя гораздо увереннее.

Телец

Сегодня вы можете страдать от вспышек гнева, поэтому – если вы не хотите рассориться с близким человеком всерьез и надолго – не стоит обрушивать свой негатив на его голову, лучше ненадолго отказаться от общения с ним.

Близнецы

Желая получить ответ на важный жизненный вопрос, задайте его – мысленно или вслух, а затем просто внимательно смотрите или слушайте: подсказка обязательно придет, главное – ее не пропустить.

Рак

Опасность нынешнего дня для представителей знака – жалость к себе, поскольку в силу своей слезливости они, начав плакать, остановиться смогут нескоро, что не лучшим образом отразится на работе.

Лев

День, несмотря на его будний статус, звезды рекомендуют посвятить своей семье, и в этом будет свой – особый – смысл: возможно, именно сегодня близкий человек сделает признание, которого вы давно ждете.

Дева

Сделать добро кому-то из окружающих вы сможете, поделившись тем, чего у вас в избытке – например, передав одежду, которую давно не носите, в пункт для беженцев – она принесет им гораздо больше пользы, чем вам.

Весы

Вспыльчивость еще никого не доводила до добра, но сегодня она может стать для представителей вашего знака особенно опасной: ссора, которая произойдет в результате, может привести к серьезным последствиям.

Скорпион

День благоприятен для очищения, причем не столько в физическом, сколько в ментальном смысле: необходимо избавляться от негативных установок, обид и желания отомстить за них – после этого жить сразу станет легче.

Стрелец

Похоже, пришла пора откровенно поговорить с близким человеком и выяснить, почему в последнее время ваши отношения разладились: сегодня вы сможете – наконец-то! – найти общий язык и помириться.

Козерог

Звезды сегодня советуют вам проявить снисходительность к окружающим людям: возможно, они поведут себя совсем не так, как вы того ожидаете, но вы ведь тоже далеко не идеальны – стоит помнить об этом.

Водолей

Напомните близким людям о том, как хорошо вы к ним относитесь: позвоните и скажите им об этом, а еще лучше – встретиться с ними: личное общение не могут заменить никакие телефоны и мессенджеры.

Рыбы

На работе не стоит браться за важные дела – успехом они не увенчаются, поэтому нужно сосредоточиться на решении мелких, но от этого не менее важных дел, которые сами себя не сделают.

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