Гороскоп на 25 октября для всех знаков Зодиака: день, когда нужно сделать что-то хорошее

День добрых дел, которые необходимо совершать повсеместно и по отношению ко всем – как к близким, так и к незнакомым людям.
Абсолютно неприемлемы корыстные мотивы – в таком случае благотворительность не будет "засчитана", более того, вместо добра принесет своему "автору" зло. К важным делам – прежде всего профессионального свойства – лучше не приступать, решением серьезных финансовых вопросов тоже лучше не заниматься.
Овен
Помощь, которая потребуется от вас окружающим, совершенно не обязательно должна быть материального свойства: иногда человеку достаточно добрых слов, чтобы почувствовать себя гораздо увереннее.
Телец
Сегодня вы можете страдать от вспышек гнева, поэтому – если вы не хотите рассориться с близким человеком всерьез и надолго – не стоит обрушивать свой негатив на его голову, лучше ненадолго отказаться от общения с ним.
Близнецы
Желая получить ответ на важный жизненный вопрос, задайте его – мысленно или вслух, а затем просто внимательно смотрите или слушайте: подсказка обязательно придет, главное – ее не пропустить.
Рак
Опасность нынешнего дня для представителей знака – жалость к себе, поскольку в силу своей слезливости они, начав плакать, остановиться смогут нескоро, что не лучшим образом отразится на работе.
Лев
День, несмотря на его будний статус, звезды рекомендуют посвятить своей семье, и в этом будет свой – особый – смысл: возможно, именно сегодня близкий человек сделает признание, которого вы давно ждете.
Дева
Сделать добро кому-то из окружающих вы сможете, поделившись тем, чего у вас в избытке – например, передав одежду, которую давно не носите, в пункт для беженцев – она принесет им гораздо больше пользы, чем вам.
Весы
Вспыльчивость еще никого не доводила до добра, но сегодня она может стать для представителей вашего знака особенно опасной: ссора, которая произойдет в результате, может привести к серьезным последствиям.
Скорпион
День благоприятен для очищения, причем не столько в физическом, сколько в ментальном смысле: необходимо избавляться от негативных установок, обид и желания отомстить за них – после этого жить сразу станет легче.
Стрелец
Похоже, пришла пора откровенно поговорить с близким человеком и выяснить, почему в последнее время ваши отношения разладились: сегодня вы сможете – наконец-то! – найти общий язык и помириться.
Козерог
Звезды сегодня советуют вам проявить снисходительность к окружающим людям: возможно, они поведут себя совсем не так, как вы того ожидаете, но вы ведь тоже далеко не идеальны – стоит помнить об этом.
Водолей
Напомните близким людям о том, как хорошо вы к ним относитесь: позвоните и скажите им об этом, а еще лучше – встретиться с ними: личное общение не могут заменить никакие телефоны и мессенджеры.
Рыбы
На работе не стоит браться за важные дела – успехом они не увенчаются, поэтому нужно сосредоточиться на решении мелких, но от этого не менее важных дел, которые сами себя не сделают.
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