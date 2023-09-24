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Гороскоп на 25 сентября для всех знаков Зодиака: день, когда можно сдвинуть горы

Автор
Мила КоролеваМила Королева
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Гороскоп на 25 сентября для всех знаков Зодиака: день, когда можно сдвинуть горы

Гороскоп на 25 сентября для всех знаков Зодиака / Фото: Credits

День, когда, благодаря мощной позитивной энергетике, можно сдвинуть горы – причем, как в переносном, так и в буквальном смысле слова. 

Главное в такой ситуации – наметить цель, причем, свою, а не навязанную кем-то – друзьями, родителями, прессой, общественным мнением. Рассматриваются только действительно серьезные, глобальные и грандиозные проекты, от мелких дел и хозяйственных хлопот лучше отказаться – силы и время будут в таком случае потрачены даром. 

Овен 

Когда нужно действовать активно, вас, как правило, не приходится уговаривать, поэтому сегодня, работая быстро и настойчиво, вы сможете добиться очень важной и и весомой цели, которую поставили перед собой.  

Телец 

Чрезмерная эмоциональность, которую вы сегодня будете испытывать, может помешать реализации важных проектов и внесет диссонанс в отношениях с окружающими – как коллегами, так и близкими людьми. 

Близнецы 

Не стоит растрачивать запас энергии, которой вы будете обладать в это время, на пустяки в виде уборки в доме или сортировки документов – на повестке дня должны стоять только глобальные проекты. 

Рак 

Представители вашего знака, пожалуй, единственные во всем Зодиаке кому не рекомендуется приступать к штурму новых профессиональных вершин – во всяком случае, до тех пор, пока не будут завершены старые. 

Лев 

День благоприятен для общения с близкими людьми – друзьями или родными: конечно, для вечеринок нынешнее время не самое удачное, но встретиться и пообщаться с теми, кого любите, не только можно, но и нужно. 

Дева 

Не стоит отказываться от проекта, который в последнее время застопорился: необходимо определить причины торможения, исправить ошибки и тогда, вам удастся завершить работу даже быстрее, чем планировали. 

Весы 

Чем бы вы сегодня ни занимались, ориентироваться нужно не на результат, а на процесс: в таком случае вам удастся не только поучить удовольствие от выполняемой работы, что уже немаловажно, но и прийти к хорошему итогу. 

Скорпион 

Решая важный вопрос делового свойства, вы можете почувствовать, что самостоятельно не справляетесь, в таком случае необходимо подумать о привлечении старых связей – люди будут рады вам помочь. 

Стрелец 

Столкнувшись с с серьезной профессиональной проблемой, не спешите воспринимать ее как трагедию: проанализируйте свои последние действия – так вы сможете обнаружить совершенную ошибку и исправить ее. 

Козерог 

От физических нагрузок любого свойства сегодня лучше отказаться: она отберет у вас массу энергии, а результат на выходе окажется нулевым, поэтому лучше посвятить день, несмотря на его будний статус, отдыху. 

Водолей 

Важными шансами, которые предоставят вам сегодня звезды, необходимо воспользоваться без промедления: прежде всего, они коснутся профессиональной деятельности, но и в личной жизни «зевать» не стоит. 

Рыбы 

Представителям вашего знака желательно заняться созданием плацдарма для дальнейших профессиональных действий: экспромт не даст желаемых результатов, поэтому желательно хорошо подготовиться. 

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Дата публикации
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