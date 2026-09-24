Гороскоп на 25 сентября для всех знаков Зодиака: день, когда нужно устоять перед соблазном

Осенний пейзаж / © Credits

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Также в то время можно изменить свое мнение, которое мы составляли долгое время и считали единственно правильным, или отказаться от принятого ранее решения, что самым негативным образом скажется на нашем будущем.

Энергии нынешнего дня очень мощные, но обращаться с ними надо крайне осторожно: важно контролировать свои действия и не пускать события, какой бы сферы жизни они ни касались, на самотек.

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Овен

Может выясниться, что человек, которого вы привыкли считать добрым другом, окажется совсем не тем, за кого себя выдает, но делать из этого трагедию не стоит — в одиночестве с его уходом вы точно не останетесь.

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Телец

Максимум свободного времени сегодня необходимо провести с детьми: они как ни в какой другой день нуждаются в вашем внимании, без которого, вероятно, скоро совсем отобьются от рук — не стоит до этого доводить.

Близнецы

Не стоит поддаваться лени, которая будет одолевать вас не только с утра, но и в течение всего дня: под ее влиянием вы можете упустить важный профессиональный шанс, который звезды подарят вам в этот день.

Рак

День благоприятен для занятий благотворительностью: не стоит жалеть того, за чем обратиться к вам нуждающийся человек, вы очень скоро получите «компенсацию» от высших сил — закон бумеранга еще никто не отменял.

Лев

Поставив перед собой цель, постарайтесь двигаться к е по прямой, не отвлекаясь на посторонние дела: в результате вы ровным счетом ничего не успеете, и вам останется только сожалеть о бездарно потраченном времени.

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Дева

Даже если вы не знаете, как поступить в сложившейся в этот день ситуации, не спешите спрашивать совета у окружающих — вряд ли они смогут войти в ваше положение и подсказать, как действовать, так что доверьтесь себе.

Весы

На работе сегодня особо напрягаться не стоит, все равно особых успехов при всем желании достичь не удастся, поэтому лучше заняться чем-то полезным — например, провести уборку, что будет очень кстати накануне выходных.

Скорпион

Устроить шопинг — не лучшая идея для этого дня: увлекшись, мы можете не заметить, как потратите гораздо больше, чем планировали изначально, что «пробьет» серьезную брешь в вашем нынешнем бюджете.

Стрелец

К претензиям, которые сегодня может высказать вам близкий человек, необходимо отнестись с пониманием: возможно, в последнее время ваши отношения начали заходить в тупик — самое время обсудить, чт в них не так.

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Козерог

Лучший способ нейтрализовать негативную энергетику, которая будет накрывать вас с самого утра, это направить ее в мирное — созидательное — русло: Так, можно заняться любимой вами работой или своим увлечением.

Водолей

Преодолеть многочисленные соблазны и искушения этого дня поможет силы воли, если же вы ее не задействуете, не удивляйтесь тому, что впоследствии очень долго будете ругать себя за совершенные — досадные — ошибки.

Рыбы

Сегодня — впрочем, как и всегда — необходимо следить за тем, что и как вы говорите: неосторожные — и потому обидные — слова могут задеть кого-то из окружающих людей, что приведет к серьезным проблемам в отношениях.

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