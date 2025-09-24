Гороскоп на 25 сентября для всех знаков Зодиака: день начала кардинальных жизненных перемен

Гороскоп на 25 сентября / © Associated Press

Удача будет сопутствовать тем, кто не рассчитывает на удачное стечение обстоятельств, а не боится работы, которая и даст желаемый результат. Любые поступки необходимо просчитывать, взвешивая все «за» и «против» — на импровизацию рассчитывать не стоит, можно упустить серьезный шанс.

Овен

Секрет вашего успеха в этот день — уверенность в себе: как правило, и в любой другой день у вас в ней недостатка нет, но сегодня в случае повеления даже минимального сомнения, необходимо сразу же гнать его прочь.

Телец

Ни на работе, ни дома не стоит чрезмерно напрягаться — во-первых, вы быстро выбьетесь из сил, а во-вторых, ваши усилия вряд и будут оценены окружающими — прежде всего начальством — по достоинству.

Близнецы

День не подходит для принятия кардинальных жизненных решений — если же обстоятельства и окружающие люди все-таки будут вас поджимать, стоит сначала посоветоваться с людьми, мнение которых для вас значимо.

Рак

Необходимо максимально осторожно обращаться с материальными ресурсами вообще и имеющимися у вас в наличии деньгами в частности: помните, что потратить можно все, но как бы потом об этом не пожалеть.

Лев

Недовольство профессиональными успехами и событиями в личной жизни — ситуативны и временны, уже завтра звездная «погода» резко изменится, и вы будете удивляться, как вообще могли дойти до таких мыслей.

Дева

День благоприятен для встречи с человеком из прошлого, вас которым вас кода-то связывали романтические отношения: возможно, сама судьба даст вам еще один шанс наладить с ним отношения — воспользуйтесь им.

Весы

Сдерживать свои эмоции важно всегда, но в этот день — особенно, в противном случае рискуете обидеть кого-то из близких вам людей — если подобное произойдет, необходимо по горячим следам, извиниться перед ним.

Скорпион

Не стоит принимать близко к сердцу замечания, которые могут сделать в этот день окружающие, даже близкие вам, люди — их слова будут отражать не ваши достоинства и недостатки, а их собственное настроение.

Стрелец

Не рекомендуется прислушиваться к советам людей, с которыми вы плохо знакомы или не знакомы вообще: не зная вас, они вряд ли смогут подсказать правильный выход из сложившейся в вашей жизни ситуации.

Козерог

Нежелательно тратить время и энергию на решение чужих проблем — лучше заняться своими делами, тем более что у вас их скопилось изрядное количество как на работе, так и дома, и все — первоочередные.

Водолей

День благоприятен для встречи с любимым человеком в романтической обстановке: главное, не ждать, что вам создадут благоприятные условия для свидания, а принять активное и непосредственное участие в его подготовке.

Рыбы

Не стоит переживать из-за незначительных бытовых проблем и неурядиц, с которыми вы можете столкнуться в этот день — их удастся решить довольно быстро: уже завтра вы и не вспомните, что имено огорчало вас сегодня.

