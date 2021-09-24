Гороскоп на 25 сентября для всех знаков Зодиака: день работы над ошибками

Гороскоп на 25 сентября для всех знаков Зодиака: день работы над ошибками

День, когда можно – и нужно – делать работу над ошибками: анализировать свои достижения и ошибки, чтобы сделать важные выводы на будущее.

Энергию, которые звезды пошлют людям в этот день, необходимо потратить на благие и – главное – созидательные дела. Любое разрушительное – даже если речь пойдет о подготовке квартиры к ремонту, когда придется срывать отслужившее свое обои и сбивать старую штукатурку – приведет к негативным последствиям в жизни.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 25 сентября для Овнов

Главное условие успеха этого дня – как, впрочем, и всегда – вера в собственные силы, в противном случае вам вряд ли удастся достичь даже самых незначительных целей, не говоря уже о глобальных.

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 25 сентября для Тельцов

День неблагоприятен для начала новых дел – лучше завершить старые, которые тормозят работу и отнимают ваше место и время, однако пока вы не сможете их "закрыть", придется немного потерпеть.

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Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 25 сентября для Близнецов

Сегодня самое главное в общении с близкими людьми – сдерживать эмоции, в противном случае велика вероятность, что они ответят вам тем же, и тогда никому не нужного конфликта избежать не удастся.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 25 сентября для Раков

День, когда инициатива не только не наказуема, но и всячески приветствуется: главное, чтобы она касалась действительно важных дел, а не стала пустой тратой времени и сил.

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Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 25 сентября для Львов

Возможны неожиданные финансовые поступления: не удивляйтесь, если вам вернут старый долг или наконец-то выплатят давний гонорар, на который вы по причине безнадежности давно перестали рассчитывать.

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 25 сентября для Дев

День благоприятен для отдыха – благо. на календаре выходной: энергетика, которую вы ощутите сегодня, будет располагать к расслаблению, релаксации и накоплению сил на неделю вперед.

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 25 сентября для Весов

Как бы ни складывались обстоятельства, помните, что лгать близкому человеку не только непорядочно, но и опасно: обман, который очень быстро обнаружится, может нанести вашим отношениям непоправимый ущерб.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 25 сентября для Скорпионов

Риск, конечно, благородное дело, но сегодня необходимо тщательно просчитывать все последствия, к которым могут привести ваши действия, и только потом рисковать – иначе можно проиграть.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 25 сентября для Стрельцов

Несмотря на выходной, велика вероятность получить предложения занять новую должность и даже перейти на другое место работы, на них стоит соглашаться после непродолжительных – для вида – раздумий.

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 25 сентября для Козерогов

День – благо, это выходной – благоприятен для общения с родными и друзьями: лучше встречаться с ними в реале, но и режим онлайн – телефон или мессенджер – тоже подойдет.

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 25 сентября для Водолеев

Идеи, которые могут приходить к вам в голову в это время, необходимо запоминать, а еще лучше – записывать: на досуге нужно будет обдумать каждую из них, а затем и пустить их в дело.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 25 сентября для Рыб

Главным врагом в общении с окружающими в этот день станет ваша нетерпимость по отношению к их ошибкам и заблуждениям – это качество может привести к серьезному конфликту.

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