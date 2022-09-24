Гороскоп на 25 сентября для всех знаков Зодиака: самый негативный день лунного месяца

День, который считается самым негативным во всем лунном месяце – он обладает мощной энергией, которая буквально "накрывает" человека.

Справиться с ней дано далеко не каждому, а потому вероятны неожиданные события и неприятные сюрпризы. Тем не менее это не значит, что нужно настроиться на негатив и испортить себе выходной день – достаточно придерживаться правил, на которых настаивают астрологи: не общаться с агрессивно настроенными людьми, не посещать места большого скопления людей, не ходить по пустынным улицам в темное время суток, не носить с собой крупные суммы денег.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 25 сентября для Овнов

Не стоит слушать слухи и сплетни, кого бы они ни касались – вас или других людей: в первом случае у вас всерьез – но без повода – испортится настроение, во втором – вас могут втянуть в ненужный вам конфликт.

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 25 сентября для Тельцов

День – разумеется, по возможности – рекомендуется провести в одиночестве: любое общение чревато тем, что вас спровоцируют на всплеск негативных эмоций, после чего трудно будет вернуть душевное равновесие.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 25 сентября для Близнецов

Любимый способ улучшить себе настроение – шопинг – сегодня вам категорически не подходит: сделанные покупки окажутся со скрытым браком, так что лучше обходить торговые центры стороной.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 25 сентября для Раков

От встреч с близким человеком в этот день лучше отказаться: отсутствие взаимопонимания, которое будет отличать ваши отношения в это время, может привести к серьезному конфликту – не стоит до этого доводить.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 25 сентября для Львов

Будьте терпимы к своим домашним: возможно они, особенно это касается детей, покажутся вам сегодня совершенно невыносимыми, но другой семьи у вас нет и не будет, так что закройте глаза на их поведение.

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 25 сентября для Дев

Звезды советуют вам в этот день, несмотря на выходной, не покидать стен родного дома: вне их вы рискуете попасть в неприятную историю – например, стать стороной конфликта, не имеющего к вам отношения.

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 25 сентября для Весов

День желательно посвятить уборке своего жилья, включающей в себя сортировку вещей: необходимо отделить действительно нужные от тех, которые захламляют ваше жизненное пространство.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 25 сентября для Скорпионов

Усталость может стать причиной раздражения и даже агрессии, направленной на окружающих вас людей, поэтому необходимо посвятить день отдыху – как активному, так и пассивному.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 25 сентября для Стрельцов

Негативных слов – и даже мыслей – в отношении других людей нельзя допускать даже под влиянием сильных эмоций: они неблагоприятным образом отразятся прежде всего на тех, от кого исходят.

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 25 сентября для Козерогов

Стресс, который вы долгое время загоняли внутрь, может выплеснуться наружу в виде нервных срывов – чтобы подобного не произошло, желательно не зацикливаться на вещах, которые кажутся неприятными.

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 25 сентября для Водолеев

Физическая слабость, которую вы можете ощутить с самого утра, прекрасно "лечится" положительными эмоциями: просмотр новой комедии или бокал хорошего вина – и вы снова в форме.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 25 сентября для Рыб

Не стоит верить незнакомым людям, которые будут засыпать вас лживыми комплиментами, лучше спросите себя, зачем им это нужно – какой цели они в результате хотят достичь?

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