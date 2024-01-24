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Гороскоп на 25 января для всех знаков Зодиака: день, когда мы будем слабыми и уязвимыми

Гороскоп на 25 января для всех знаков Зодиака: день, когда мы будем слабыми и уязвимыми

Гороскоп на 25 января для всех знаков Зодиака / Фото: Credits

Энергетика дня делает людей слабыми и уязвимыми, но только в наших силах избежать ее негативного влияния на психику. 

Велика вероятность серьезных ссор и конфликтов, которые могут иметь неприятные последствия, поэтому необходимо либо запастись терпением, которое позволит спокойно отнестись к неадекватному поведению окружающих, либо на это время отстраниться от них, чтобы не двести дело разрыва. 

Овен 

Любые важные дела – как новые, так и уже начатые – лучше отложить на другой день, сегодня вам вряд ли удастся добиться успеха, а если совсем невмоготу ничем не заниматься, можно привести в порядок документы. 

Телец 

Желательно – разумеется, если существует такая возможность – провести нынешний день в одиночестве: так вы не сможете ни с кем поссориться и наговорить вещей, за которые уже завтра будет невыносимо стыдно. 

Близнецы 

Ни в коем случае нельзя отказываться от активной деятельности – лень, которая овладеет вами сегодня, затянется до завтра, что может выбить вас из привычной колеи и повредить профессиональным планам. 

Рак 

Позитивное настроение, которое будет сопутствовать вам с самого утра, может всерьез раздражать окружающих, и они попытаются его испортить – не дать им такой возможности вполне в ваших силах 

Лев 

Не стоит настраиваться на решение серьезных вопросов – как профессионального, так и личного порядка – все равно удачно решить их не получится – лучше заняться не имеющими особой важности делами. 

Дева 

Чего бы ни касалась проблема, которая в полной рост встанет перед вами в этот день, решить ее сможете только вы сами: от чужих советов толку не будет, а вот запутать и сбить вас с толку они могут легко. 

Весы 

От встречи с родственниками, даже если для нее есть весомый повод, сегодня лучше отказаться, если, конечно, вы не хотите, чтобы в вашей семье воцарился разлад, а это вполне может произойти в этот день. 

Скорпион 

Резкие перепады настроения вряд ли дадут возможность сосредоточиться на работе, поэтому – чтобы впоследствии ее не переделывать – нужно отложить в сторону дела и посвятить это время отдыху. 

Стрелец 

Не лучший день для начала романтических отношений, поэтому, будучи приглашенными на свидание, придумайте предлог для того, чтобы перенести его на другое – более подходящее для этого – время. 

Козерог 

Ухудшение самочувствие, которое вы ощутите в этот день, говорит о том, что вы слишком много работаете и до обидного мало отдыхаете: пересмотрите режим дня, иначе ваше здоровье пострадает. 

Водолей 

День благоприятен для занятий, до которых обычно не доходят руки – например, вашего хобби, прогулок или чтения: вы получите массу приятных эмоций, которые вам сейчас очень необходимы. 

Рыбы 

День, когда крайне важно думать над каждым своим шагом, в противном случае вы – неожиданно для самих себя – совершите поступок, из-за которого будете крайне собой недовольны. 

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