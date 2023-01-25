Гороскоп на 25 января для всех знаков Зодиака: день, когда нужно быть осторожными с пожеланиями

День, когда необходимо максимально внимательно относиться не только к своим действиям и словам, но и к мыслям.

Все, что будет – вольно или невольно – высказано и продумано, обязательно материализуется в самое ближайшее время, поэтому надо быть осторожным со своими пожеланиями – вдруг это совсем не то, чего нам хочется? Это также время, когда ничего не происходит случайно: любое событие – лишь звено в цепочке других, у него есть свои причины и следствия.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 25 января для Овнов

Звезды советуют вам воздержаться от спонтанных действий: если поступок тщательно не взвешен и не продуман, то лучше его вообще не совершать, потому что он может оказаться серьезной ошибкой.

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 25 января для Тельцов

В течение дня создадутся благоприятные условия для примирения с близким человеком, отношения с которым испортились исключительно по вашей вине: пришла пора признать, что вы были неправы.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 25 января для Близнецов

В последнее время вы стали более уязвимыми и менее уверенными в себе, что мешает вам как в работе, так и в личной жизни – попробуйте поработать над повышением своей самооценки.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 25 января для Раков

Не стоит вечно носиться с обидой, которую – совершенно того ни желая – нанес вам любимый человек: сегодня прекрасный день для того, чтобы отпустить ее – вы удивитесь, насколько легче станет на душе.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 25 января для Львов

Не пытайтесь свалить ответственность за свои поступки на других людей: даже если что-то пошло не так, это был только ваш выбор, признав который вы сможете все исправить и наладить.

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 25 января для Дев

Сегодня звезды настоятельно рекомендуют вам воздержаться от рискованных действий, поскольку их результат непредсказуем: ради иллюзорной выгоды вы можете поставить под удар существующее стабильное положение.

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 25 января для Весов

Не стоит торопиться с принятием важного решения, какой бы жизненной сферы оно ни касалось: сегодня легко совершить ошибку, поэтому – если есть такая возможность – такие действия лучше вообще отложить.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 25 января для Скорпионов

Взяв курс на важную для себя профессиональную цель, постарайтесь не отвлекаться на решение побочных вопросов – они не принесут никакой пользы, только оттянут на себя силы, которые необходимы для работы.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 25 января для Стрельцов

Сегодня представителям вашего знака как никогда важно пропускать мимо ушей чужие советы: никто, кроме вас, не сможет оценить сложившуюся ситуацию, а значит, чужое мнение заведомо будет ошибочным.

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 25 января для Козерогов

Энергию, прилив которой вы почувствуете в этот день, нельзя разменивать на пустяки – желательно потратить ее на работу над важным делом, тогда оно будет продвигаться быстро и успешно.

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 25 января для Водолеев

Любые вопросы – как профессионального, так и личного свойства – удастся решить только тем представителям знака, которые будут уверены в себе, в противном случае не стоит и браться за них.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 25 января для Рыб

Если вы давно собирались сделать серьезный жизненный шаг – например, официально оформить отношения с близким человеком, лучшего времени вам не найти: оформленный сегодня союз будет долгим и счастливым.

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