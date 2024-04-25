Гороскоп на 26-27 апреля для всех знаков Зодиака: дни, когда конфликты будут неизбежны

Главная опасность этого времени – конфликты, которые будут возникать как по поводу, так и без него – как говорится, на ровном месте, а вот последствия у них могут быть самые неприятные. Избежать такого развития событий можно, если прислушаться к подсказкам звезд: не браться за важные – особенно новые – дела, не общаться с токсичными и малознакомыми людьми, ни с кем не спорить. Еще лучше – разумеется, если есть такая возможность – остаться дома: тут с нами точно никаких неприятностей не произойдет.

Овен

Лучший способ избавиться от навязчивых – и мрачных – мыслей, которые могут одолевать вас в течение этих дней – кропотливая, требующая внимания работа, например, вышивка или вязание.

Телец

Представителям вашего знака необходимо отказаться от любого общения – как реального, так и виртуального: даже в соцсети нужно заходить как можно реже, в противном случае конфликт с кем-то из друзей неизбежен.

Близнецы

Достичь договоренности с партнерами сегодня не удастся, поэтому пятничные деловые переговоры и субботние выяснения отношений с близким человеком лучше перенести на более благоприятное время

Рак

Если выхода на улицу вам в эти дни избежать не удастся, постарайтесь не общаться с малознакомыми – и, особенно, незнакомыми – людьми, только так вам удастся не встрять в крайне неприятную ситуацию.

Лев

Важные дела – как рабочие, так и домашние – успехом в эти дни не увенчаются, поэтому их нужно отложить до начала следующей недели, пока же, чтобы не бездельничать, нужно подтянуть оставшиеся «хвосты».

Дева

Нежелательны любые денежные операции: в эти дни что-нибудь обязательно пойдет не так и они окажутся убыточными, поэтому от них лучше отказаться, перенеся хотя бы на начало следующей рабочей недели.

Весы

Генеральную уборку в доме вполне можно растянуть на два дня – так вам удастся сделать все максимально тщательно, заглянув во все – даже самые труднодоступные – углы: дышать – в прямом смысле слова – станет легче.

Скорпион

Будьте выше мелочных придирок от близких людей, с которыми вы можете столкнуться в эти дни: начав отвечать на них, вы спровоцируете серьезную ссору, а вот проигнорировав, вы сможете ее избежать.

Стрелец

Сдерживать свои эмоции необходимо всегда, но в эти дни – особенно: выплеснув их наружу, вы тем самым подпитаете своей энергией токсичного человека – зачем делать ему такой дорогой подарок?

Козерог

Время благоприятно для очищения дома от скопившейся в нем негативной энергетики, которая в последнее время стала не самым лучшим образом влиять на вашу жизнь – как профессиональную, так и личную.

Водолей

От близких вам людей вы в эти дни можете услышать неприятные слова, которые не стоит принимать близко к сердцу: они – не более чем отражение их внутренних проблем, так что не принимайте их негатив на свой счет.

Рыбы

К предложению занять новую должность или возглавить новый – перспективный – проект необходимо отнестись с осторожностью: будет обидно, если вы, согласившись, впоследствии не справитесь с задачей.

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