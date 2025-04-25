Гороскоп на 26 апреля для всех знаков Зодиака: день, благоприятный для любых земных дел

Гороскоп на 26 апреля / © Associated Press

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Содержание Овен Телец Близнецы Рак Лев Дева Весы Скорпион Стрелец Козерог Водолей Рыбы

Можно работать на загородном участке, заниматься ремонтом и строительством сажать деревья и цветы — в том числе и домашние — они обязательно пойдут в рост. Успешными окажутся любые финансовые вопросы, которые можно решать, несмотря на их масштаб и значимость. Напряженность, которую мы будем испытывать в первой половине дня, ближе к полудню сменится покоем и умиротворенностью.

Овен

Велика вероятность получения неожиданной — а потому особенно приятной — прибыли: велика вероятность того, поступит давно позабытая выплата, на которую вы уже махнули рукой — осталось решить, на что ее потратить.

Телец

Грубить другим людям нежелательно всегда, но сегодня — особенно: из-за чрезмерной обидчивости, которая в такое время свойственна каждому из нас, ваши отношения могут расстроиться всерьез и надолго.

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Близнецы

С кем бы вы ни общались, постарайтесь не злословить и не сплетничать: таким образом вы можете нанести довольно ощутимый энергетический удар самим себе, да и в глазах окружающих будете выглядеть не лучшим образом.

Рак

Что бы ни вывело вас из состояния душевного равновесия, постарайтесь удержать себя в руках, ничего кроме вреда для настроения и, как следствие, психики, такой эмоциональный всплеск вам не принесет.

Лев

К решению финансовых вопросов любой сложности необходимо подходить максимально осторожно: так, отправляясь на шопинг, заранее составьте план необходимых покупок — это позволит вам не выйти из бюджета.

Дева

Упреки близкого человека, которые вы можете получить в этот день, имеют под серьезные основания: возможно, ваши отношения зашли в тупик и необходимо принять меры, чтобы вернуть их в нужное русло.

Весы

Не стоит отказываться от встречи с друзьями только потому, что настроение у вас оставляет желать лучшего: пообщавшись с близкими людьми — особенно теми, кого вы давно не видели, вы начисто забудете о депрессии.

Скорпион

Как известно, благими намерениями вымощена дорога в ад: не вмешивайтесь в чужую личную жизнь и не давайте непрошенных советов, если, конечно, не хотите, чтобы вас обвинили во всех мысленных — и немыслимых — грехах.

Стрелец

Почувствовав, что моральные силы на исходе, обратитесь за помощью к тем, кого вы любите и кому верите: они смогут вернуть вам не только хорошее настроение, но и оптимистический взгляд на окружающий мир.

Козерог

На полученное накануне предложения приступить к реализации перспективного проекта лучше ответить отказом, особенно если положительного ответа от вас будут требовать без раздумий.

Водолей

Выход из непростой жизненной ситуации удастся найти тем, кто сможет взглянуть на сложившиеся обстоятельства под новым, непривычным углом зрения, старые — испробованные — пути положительного результата не дадут.

Рыбы

Нынешний день — помимо необходимых в выходные действий — необходимо посвятить обдумыванию своих профессиональных планов, которые уже со следующего понедельника можно будет воплощать в жизнь.

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