Гороскоп на 26 апреля для всех знаков Зодиака: день, когда нужно прислушиваться к своей интуиции

Гороскоп на 26 апреля для всех знаков Зодиака: день, когда нужно прислушиваться к своей интуиции

День, когда становится понятно, что внешние события напрямую связаны с внутренним состоянием и во многом – если не во всем – зависят от него. День, когда становится понятно, что внешние события напрямую связаны с внутренним состоянием и во многом – если не во всем – зависят от него.

Время идеально подходит для работы над собой, когда можно – и нужно – анализировать свои поступки, находить ошибки и думать над тем, как их исправить, прислушиваться к своей интуиции и поступать в соответствии с ее подсказками.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 26 апреля для Овнов

Не стоит встревать в чужие конфликты, даже если вы поставите перед собой благую цель – примирить враждующие стороны, потому что в результате вину за испорченные отношения все могут свалить на вас.

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 26 апреля для Тельцов

Переделать другого человека практически невозможно, поэтому не стоит пытаться откорректировать поведение кого-либо из близких вам людей – ничего, кроме неприятностей, это вам не принесет.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 26 апреля для Близнецов

Звезды рекомендуют вам прислушаться к своим внутренним ощущениям – если они будут настойчиво намекать вам на нежелание что-либо делать, прислушайтесь к их мнению и отдохните.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 26 апреля для Раков

Нельзя допускать негатива в действиях, словах и мыслях – сделав, сказав и даже подумав что-то плохое, вы можете очень скоро получить судьбоносный ответ в виде бумеранга – его закона еще никто не отменял.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 26 апреля для Львов

Не самый благоприятный день для финансовых операций, особенно если речь идет о вложении в какое-нибудь предприятие крупных денежных сумм – оно наверняка прогорит, а вы потеряете все, что потратили.

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 26 апреля для Дев

Сны нынешнего лунного дня дадут вам понять, что является главной помехой на пути к поставленной цели, а вот как вам ее преодолеть, придется подумать самостоятельно.

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 26 апреля для Весов

На сегодняшний день не стоит планировать важные профессиональные дела – довести их до ума все равно не удастся, лучше посвятить время наведению порядка в документах – как реальных, так и электронных.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 26 апреля для Скорпиона

Пришла пора вспомнить о проектах, которые вы в свое время задвинули в долгий ящик – теперь для их воплощения в жизнь сложатся максимально благоприятные обстоятельства, не стоит их упускать.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 26 апреля для Стрельцов

Обращайте внимание на события, которые будут происходить вокруг вас, и слова, которые вы при этом услышите – вполне возможно, что в них будет зашифрован смысл послания, которое посылает вам судьба.

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 26 апреля для Козерогов

День не подходит для чрезмерной активности – коэффициент ее полезной деятельности на выходе окажется крайне низким, поэтому не стоит тратить время и силы впустую.

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 26 апреля для Водолеев

Отдохнуть и перевести дух можно будет, сменив род деятельности – полностью расслабляться и предаваться лени не стоит, режим релакса помешает вам вовремя сориентироваться и принять важное решение.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 26 апреля для Рыб

Сегодня не стоит давать деньги в долг, даже если об этом вас будет просить близкий друг или родной человек – если он действительно нуждается в материальной помощи, то сможет подождать до завтра.

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