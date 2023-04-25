Гороскоп на 26 апреля для всех знаков Зодиака: день продуктивной энергетики

День мощной продуктивной энергетики, когда любой – даже самый сложный и трудоемкий – проект окажется по силам.
Будучи начатым сегодня, он не доставит особых хлопот, поэтому важно воспользоваться удачным шансом и приступить к работе именно в этот день. Важно также сдерживать свои эмоции, которые могут негативно повлиять как на рабочий процесс, так и на отношения с людьми – из-за одного неосторожного слова они могут зайти в тупик, а то и вовсе разладиться.
Овен (21.03 – 20.04)
Гороскоп на 26 апреля для Овнов
Постарайтесь делать окружающим только добро, тогда и в ответ получите благие дела, ну а зло – даже в виде слов – уж извините, не обернется ничем, кроме зла, так что в нем придется винить только себя.
Телец (21.04 – 21.05)
Гороскоп на 26 апреля для Тельцов
Постарайтесь ни в чем не обманывать близкого человека, даже если вам будет казаться, что вы лжете исключительно из добрых побуждений: в ближайшее время все вскроется, а вы окажетесь в неловком положении.
Близнецы (22.05 – 21.06)
Гороскоп на 26 апреля для Близнецов
При помощи красноречия и убедительности, которыми сегодня наградят вас звезды, можно будет убедить в своей правоте даже самых непримиримых оппонентов – не стоит пользоваться этим даром в недобрых целях.
Рак (22.06 – 22.07)
Гороскоп на 26 апреля для Раков
Ваша скромность часто играет против вас, поэтому хотя бы сегодня забудьте о ней и выскажите свои соображения начальству – никто, кроме вас, не сможет так блистательно решить сложную профессиональную задачу.
Лев (23.07 – 21.08)
Гороскоп на 26 апреля для Львов
Удачными окажутся любые перемены, связанные со сменой профессиональной деятельности: можно занимать очередную должность и переходить на новое – более перспективное – место работы.
Дева (22.08 – 23.09)
Гороскоп на 26 апреля для Дев
Нежелательно обещать то, в возможности чего вы в глубине души сомневаетесь: не сдержав слова, вы поставите под удар свою репутацию человека, на которого можно положиться в любой ситуации.
Весы (24.09 – 23.10)
Гороскоп на 26 апреля для Весов
Тем, кто страдает от беспорядка в своей жизни, необходимо начать его наведение с самых простых вещей – например, сделать генеральную уборку в доме: вы с удивлением отметите, что жизнь меняется к лучшему.
Скорпион (24.10 – 22.11)
Гороскоп на 26 апреля для Скорпионов
Заставлять себя работать придется усилием воли – слишком велик будет соблазн поболтать по телефону или пообщаться в мессенджере, да и просто "полистать" странички социальных сетей – не стоит ему поддаваться.
Стрелец (23.11 – 21.12)
Гороскоп на 26 апреля для Стрельцов
Путь к исполнению любой – даже самой фантастической – мечты начинается с первого, пусть и небольшого, шага: сегодня благоприятный день для того, чтобы его сделать – легко удастся достичь своей цели.
Козерог (22.12 – 20.01)
Гороскоп на 26 апреля для Козерогов
Ваша производительность труда сегодня окажется низкой, поэтому не стоит делать ставку на профессиональную деятельность – лучше отвлечься от хлопот и немного отдохнуть.
Водолей (21.01 – 18.02)
Гороскоп на 26 апреля для Водолеев
Не мешайте человеку, с которым вас недавно разлучила ссора, налаживать отношения: похоже, он понял свою ошибку и готов принести извинения, а заодно и помириться – пойдите ему навстречу.
Рыбы (19.02 – 20.03)
Гороскоп на 26 апреля для Рыб
Лучше отказаться от принятия важных решений: велика вероятность того, что они окажутся ошибочными – правда, выяснится это спустя некоторое время, что еще больше усугубит ситуацию.
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