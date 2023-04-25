Гороскоп на 26 апреля для всех знаков Зодиака: день продуктивной энергетики

День мощной продуктивной энергетики, когда любой – даже самый сложный и трудоемкий – проект окажется по силам.

Будучи начатым сегодня, он не доставит особых хлопот, поэтому важно воспользоваться удачным шансом и приступить к работе именно в этот день. Важно также сдерживать свои эмоции, которые могут негативно повлиять как на рабочий процесс, так и на отношения с людьми – из-за одного неосторожного слова они могут зайти в тупик, а то и вовсе разладиться.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 26 апреля для Овнов

Постарайтесь делать окружающим только добро, тогда и в ответ получите благие дела, ну а зло – даже в виде слов – уж извините, не обернется ничем, кроме зла, так что в нем придется винить только себя.

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 26 апреля для Тельцов

Постарайтесь ни в чем не обманывать близкого человека, даже если вам будет казаться, что вы лжете исключительно из добрых побуждений: в ближайшее время все вскроется, а вы окажетесь в неловком положении.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 26 апреля для Близнецов

При помощи красноречия и убедительности, которыми сегодня наградят вас звезды, можно будет убедить в своей правоте даже самых непримиримых оппонентов – не стоит пользоваться этим даром в недобрых целях.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 26 апреля для Раков

Ваша скромность часто играет против вас, поэтому хотя бы сегодня забудьте о ней и выскажите свои соображения начальству – никто, кроме вас, не сможет так блистательно решить сложную профессиональную задачу.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 26 апреля для Львов

Удачными окажутся любые перемены, связанные со сменой профессиональной деятельности: можно занимать очередную должность и переходить на новое – более перспективное – место работы.

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 26 апреля для Дев

Нежелательно обещать то, в возможности чего вы в глубине души сомневаетесь: не сдержав слова, вы поставите под удар свою репутацию человека, на которого можно положиться в любой ситуации.

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 26 апреля для Весов

Тем, кто страдает от беспорядка в своей жизни, необходимо начать его наведение с самых простых вещей – например, сделать генеральную уборку в доме: вы с удивлением отметите, что жизнь меняется к лучшему.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 26 апреля для Скорпионов

Заставлять себя работать придется усилием воли – слишком велик будет соблазн поболтать по телефону или пообщаться в мессенджере, да и просто "полистать" странички социальных сетей – не стоит ему поддаваться.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 26 апреля для Стрельцов

Путь к исполнению любой – даже самой фантастической – мечты начинается с первого, пусть и небольшого, шага: сегодня благоприятный день для того, чтобы его сделать – легко удастся достичь своей цели.

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 26 апреля для Козерогов

Ваша производительность труда сегодня окажется низкой, поэтому не стоит делать ставку на профессиональную деятельность – лучше отвлечься от хлопот и немного отдохнуть.

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 26 апреля для Водолеев

Не мешайте человеку, с которым вас недавно разлучила ссора, налаживать отношения: похоже, он понял свою ошибку и готов принести извинения, а заодно и помириться – пойдите ему навстречу.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 26 апреля для Рыб

Лучше отказаться от принятия важных решений: велика вероятность того, что они окажутся ошибочными – правда, выяснится это спустя некоторое время, что еще больше усугубит ситуацию.

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