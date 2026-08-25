Гороскоп на 26 августа для всех знаков Зодиака: день, когда инстинкты сильнее доводов разума

Гортензия

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Скорее всего, их всплеск негативно скажется на нашем поведении и, как следствие, отношениях с окружающими людьми в частности и жизненной ситуации в целом.

Также велик риск попасть под чужое влияние, поступиться своими убеждениями и принципами и даже стать жертвой мошенников, при этому трудно сказать, какие потери — моральные или материальные — окажутся тяжелее.

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Овен

День благоприятен для налаживания отношений с друзьями и родственниками, ссора с которыми давно не дает вам покоя, сегодня наконец-то можно будет встретиться с ними, все обсудить и помириться.

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Телец

Чем бы представители знака ни занимались в этот день, им необходимо действовать активно, не лениться и не отвлекаться на пустяки, в противном случае важная и ответственная работа застопориться и затянется надолго.

Близнецы

День не подходит для кардинальных жизненных перемен, особенно это касается важного решения, от которого зависят события ближайшего будущего: его лучше не принимать — оно наверняка окажется ошибочным.

Рак

Поднять настроение, которое может оказаться негативным с самого утра, поможет занятие любимым хобби и домашние хлопоты: наведя чистоту и создав уют в доме, можно будет почувствовать, что жизнь налаживается.

Лев

Давая ответы на важные — как профессиональные, так и жизненные — вопросы, необходимо прислушиваться к внутреннему голосу — он, в отличие от разума, не подведет и подскажет единственно верную линию поведения.

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Дева

Энергия, которой обеспечат вас в этот день звезды, из-за своей деструктивности не подходит даже для домашних дел, не говоря уже о работе — слишком велика вероятность досадных ошибок и оплошностей.

Весы

Накопившееся к этому времени недовольство может — неожиданно для представителей знака — выплеснуться на близких людей, потому что они всегда находятся под рукой — необходимо контролировать свои эмоции.

Скорпион

День, когда необходимо провести «работу над ошибками»: проанализировав свои действия и сделав необходимые выводы, вы сможете двигаться дальше с учетом приобретенного опыта, без остановок и — особенно! — промедления.

Стрелец

Из-за внезапно возникшего взаимного непонимания возможны конфликты с окружающими людьми, особенно это коснется родных и близких — чтобы не испортить с ними отношения, в этот день лучше поменьше общаться.

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Козерог

День, когда зло может оказаться настолько сильным, что бороться с ним будет опасно: чтобы не дать ему взять над собой верх, нужно отойти в сторону и подождать, пока оно немного ослабеет и не сможет нанести вред.

Водолей

Важную роль в отношениях с людьми сыграет интуиция: она поможет понять, кто является вам другом, а кто — врагом, и — в соответствии с этими, новыми и неожиданными, знаниями скоординировать свои действия.

Рыбы

Можно — и даже нужно — делиться с другими людьми тем, что у вас в избытке: ну, а что конкретно это будет, каждый должен решать сам — главное, делать все не под чужим давлением, а от чистого сердца.

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