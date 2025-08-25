Гороскоп на 26 августа для всех знаков Зодиака: день, когда нужно быть терпимыми

Гороскоп на 26 августа / © Associated Press

Самое главное– определиться, что каждому из нас ближе — добро или зло, и сделать подтверждающий выбор. Правда, нужно помнить о двух моментах: во-первых, о том, что зло может быть очень привлекательным, а, во-вторых, что за все сделанное нами в жизни рано или поздно приходится платить Важно также быть терпимыми к словам и действиям других людей — в конце концов, они имеют полное право на свое собственное мнение.

Овен

В этот день необходимо отказаться от алкоголя, даже если повод для его употребления окажется более чем уважительным: под его воздействием вы рискуете наговорить того, за что впоследствии обязательно будет стыдно.

Телец

Переполняющую вас в этот день энергию рекомендуется направить в мирное русло: объявлять окружающим войну, даже если они вполне этого заслуживают, не стоит, можете в результате пострадать сами.

Близнецы

Нервный срыв, который вы — в силу резкого перепада настроения — можете получить в это время, с большой долей вероятности сменится долгоиграющей депрессией — не стоит до этого доводить.

Рак

Успешно выполненная работа наверняка привлечет к вам внимание начальства, которое, наконец-то, задумается: а не слишком ли скромную зарплату получает такой зво всех отношениях амечательный сотрудник?

Лев

День благоприятен для перехода к здоровому образу жизни: необходимо — хотя бы поэтапно — отказаться от вредных привычек, заняться посильным видом спорта и пересмотреть свой рацион в сторону полезных продуктов.

Дева

Плохое настроение необходимо «лечить» не отдыхом, а сменой рода деятельности: перейдя от интеллектуальной работы к физической, а потом обратно, можно легко перенести энергетический негатив дня.

Весы

Не стоит выяснять отношения с близким человеком, даже если покажется, что такая необходимость назрела: любой — даже кажущийся безобидным спор — может привести к серьезному и затяжному конфликту.

Скорпион

Претензии, которые могут высказать вам сегодня близкие люди, в большинстве случаев окажутся справедливыми, поэтому не стоит спорить — лучше внимательно их выслушать и сделать правильные выводы.

Стрелец

Отсутствие желания работать в этот день будет вполне естественным — энергетика у вас стремится к нулю, поэтому нужно, несмотря на начало рабочей недели, не противиться ему, а посвятить время отдыху.

Козерог

Нежелательно общаться с людьми, которые вызывают у вас негативные эмоции: раздражение, которое вы в результате почувствуете, не лучшим образом отразиться как на вашей трудоспособности, так и н настроении.

Водолей

Неудовлетворенность собой и своими достижениями, которые покажутся вам микроскопическими, явление временное — уже завтра вы сможете куда оптимистичнее посмотреть, как на свою жизнь, так и на мир в целом.

Рыбы

Тем, кто не будет отвлекаться на телефонные звонки, и «листание» интернет-сайтов и социальных сетей, удастся выполнить большой объем работы, заработав тем самым право на довольство собой и своими достижениями.

