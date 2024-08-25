Гороскоп на 26 августа для всех знаков Зодиака: день, который готовит нам множество испытаний

Нынешний день – не самое комфортное время для психики, как правило, он готовит нам множество испытаний.

Чаще всего они касаются отношений с близкими людьми, которые – несмотря на свою продолжительность – могу разрушиться по любой, в том числе и незначительной, причине. Тем не менее, нынешний понедельник имеет большое значение, поскольку это время победы нового над старым. Необходимо менять все, что отжило свой век и больше не приносит ни пользы, ни удовольствия – от работы до личных отношений – на новое и перспективное. Тем более, что природа не терпит пустоты – на место того, от чего вы избавились, очень быстро придет что-то другое.

Овен

Решение, которое вы приняли, может не понравиться окружающим вас людям, но это не значит, что вы должны изменить его в угоду кому-то – рекомендуется во что бы то ни стало добиваться своего.

Телец

Нельзя вестись на их провокации, которые в этот день могут устаревать вам окружающие – коллеги, родные или друзья: в любом случае постарайтесь не выходить из себя, поскольку они только этого и добиваются.

Близнецы

Узнав, что кто-то распускает о вас неприятные слухи, зачем, собственно, вам ее передали: поскольку перенесший их человек вряд ли хотел вам добра, не стоит идти у него на поводу и принимать его слова близко к сердцу.

Рак

Ссоры на ровном месте, которые могут возникать между вами и близкими людьми в это время, всего лишь отражение негативного влияния Луны, так что считать их признаком ухудшения отношений не стоит.

Лев

На агрессию, с которой вы столкнётесь в это время, не стоит реагировать адекватно – лучше не обратить на недружественный выпад внимания, выбив у недоброжелателя почву из-под ног.

Дева

Над любым предложением, которое вам будут преподносить как исключительно выгодное, необходимо хорош подумать – практически под микроскопом: скорее всего, вас захотят обмануть.

Весы

Ни в коем случае нельзя вмешиваться в чужой конфликт: как это обычно бывает, враждующие стороны помирятся, а вы останетесь, как это часто бывает в подобных случаях, виноватыми для каждой из них.

Скорпион

Не бывает плохого, что в результате не оказалось бы хорошим: откровенный разговор на повышенных тонах раскроет вам глаза на собеседника, будь он хоть вашим коллегой, хоть близким другом.

Стрелец

Во избежание ссоры, которая может привести к продолжительному конфликту, романтическое свидание лучше перенести на другой день, да и от употребления горячительных напитков тоже нужно отказаться.

Козерог

Не стоит встречать в конфликт, невольным свидетелем которого вы станете в супермаркете или на остановке общественного транспорта – последствия инцидента могут оказаться непредсказуемыми.

Водолей

Поскольку в последнее время вы ощущаете упадок сил, будет правильно, если нынешний день, несмотря на его будний статус, вы посвятите отдыху: попозже встанете, погуляете по парку, почитаете интересную книгу.

Рыбы

Не стоит ни с кем делиться подробностями своей личной жизни.: собеседник вполне может использовать полученные знания вам во вред, да и негативную энергетику – точнее, сглаз – еще никто не отменял.

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