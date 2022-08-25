Гороскоп на 26 августа для всех знаков Зодиака: день всплеска негативных эмоций

День, когда накопившееся нервное напряжение может привести к выплеску негативных эмоций.

Такая ситуация негативно скажется как на собственном душевном состоянии каждого человека, так и на его отношениях с близкими людьми. Чтобы подобного не произошло, важно избегать ненужного общения с навязчивыми и неприятными людьми и большую часть дня провести в одиночестве.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 26 августа для Овнов

Лучший способ провести день в тишине и покое – сосредоточиться на рабочих вопросах и не отвлекаться от них, пока не удастся все довести до ума, а там уже и отдыхать время придет.

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 26 августа для Тельцов

Кошек, скребущих на душе, не стоит угомонять при помощи алкогольных напитков – так можно сделать только хуже, лучше посмотреть хорошую комедию или перечитать "Женитьбу Фигаро" Бомарше.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 26 августа для Близнецов

Не стоит реагировать на выпады и провокации недоброжелателей: их задача вывести вас из себя и "подпитаться" вашей энергией, ваша – не дать им в этом смысле ни малейшего шанса.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 26 августа для Раков

Сложные профессиональные дела лучше отложить – подводные камни, о которых вы даже не подозреваете, могут испортить все дело – лучше сосредоточиться на рутине, без которой нельзя обойтись.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 26 августа для Львов

Лучший способ прекратить возможные распри между членами вашей семьи – занять их домашними делами, причем сделать так, чтобы они – разумеется, по возможности – не пересекались друг с другом.

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 26 августа для Дев

Нельзя принимать близко к сердцу замечания незнакомых людей, сделанные ими в толпе или в комментариях под вашим постом на страничке в социальной сети: они имеют право на свое мнение.

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 26 августа для Весов

Желательно оградить себя от лишнего общения, даже если оно происходит опосредовано, при помощи телефона или мессенджера – впоследствии вы можете пожалеть о потраченном впустую времени.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 26 августа для Скорпионов

Держать себя в руках сегодня важно, как никогда – повышенная эмоциональность чревата нервным срывом, что не только отразится на душевном состоянии, но и рассорит с близкими людьми.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 26 августа для Стрельцов

Начало новых проектов лучше отложить на несколько дней, пока же необходимо подготовить для них "плацдарм" – закончить все зависшие дела, освободив место для новых.

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 26 августа для Козерогов

Всплеск эмоций, который вы можете испытать в это время, не стоит демонстрировать окружающим, но и загонять внутрь тоже не следует: можно выпустить пар, побив подушку в одиночестве.

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 26 августа для Водолеев

День неблагоприятен для активных и решительных действий, его лучше провести в тишине и покое, занимаясь рутинными делами, до которых в другие времена не доходят руки.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 26 августа для Рыб

Звезды говорят о необходимости осторожного отношения с деньгами: от покупок, особенно в интернет-магазинах, лучше отказаться – они могут оказаться со скрытым браком, который обнаружится не сразу.

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