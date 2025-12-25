Гороскоп на 26 декабря для всех знаков Зодиака: день, когда нужно говорить правду

Гороскоп на 26 декабря / © Credits

В это время также нельзя лгать и даже желать — даже мысленно — зла другим людям.

Ложь очень быстро обнаружится и не самым лучшим образом отразится на вашей репутации, а недобрые посылы в адрес окружающих могут в самом скором времени вернуться к вам бумерангом.

Овен

Относиться к людям так, как вы хотите, чтобы они относились к вам, желательно всегда, но сегодня это правило особенно важно, так что надо проявлять максимум доброжелательности к окружающим вас людям.

Телец

Прежде чем кому-то что-то пообещать, необходимо хорошо подумать, сможете ли вы соответствовать надежде, которую нарочно или нечаянно даете другому человеку, при малейшем сомнении в этом лучше промолчать.

Близнецы

Говорить в этот день необходимо как можно меньше, а молчать и слушать — как можно больше, в противном случае вскоре придется пожалеть о сказанных — сгоряча или ненароком, по неосторожности — словах.

Рак

Сегодня крайне важно произвести хорошее впечатление на новых знакомых, которые появятся в вашей жизни — среди них может оказаться человек, от которого будет зависеть ваше профессиональное и финансовое будущее.

Лев

Успешными обещают быть любые мероприятия, направленные на поиски новой работы: можно отправлять резюме и назначать время собеседования — в этот день вы легко сумеете понравиться потенциальным работодателям.

Дева

Сегодня звезды наградят вас редкостным красноречием, при помощи которого вы сможете убедить в своей правоте даже самого упрямого и несговорчивого оппонента — не пользуйтесь этим даром кому-нибудь во зло.

Весы

После обеда на вас может накатить неожиданная усталость, поэтому все важные дела желательно запланировать на первую половину дня — утренний энтузиазм поможет вам справиться с ними легко, быстро и без усилий.

Скорпион

Время редкой профессиональной и деловой продуктивности, в течение которого вам неведомым образом удастся переделать огромное количество дел, на которое обычно уходит от нескольких дней до недели.

Стрелец

На этот день, несмотря на праздник, можно назначить любые деловые переговоры — партнеры будут настроены доброжелательно, поэтому вам удастся достичь договоренности даже по самым сложным вопросам.

Козерог

Не стоит обижать находящихся рядом людей — коллег или родных, даже если по отношению к вам они будут вести себя не самым лучшим образом: ваша реакция все равно окажется чересчур бурной, а потому неадекватной.

Водолей

В этот день рекомендуется оформлять важные бумаги и ходить по начальственным кабинетам с целью получения руководящих подписей — вам удастся обаять их обитателей и добиться всего, на что вы наелились.

Рыбы

Сделать день позитивным во всех отношениях поможет соответствующее мышление: чем больше вы станете думать о хорошем, тем больше его окажется в вашей жизни — и наоборот, так что делайте правильные выводы.

