- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 80
- Время на прочтение
- 3 мин
Гороскоп на 26 февраля для всех знаков Зодиака: день, когда нужно переходить от слов к делу
День благоприятен для работы над новыми проектами — как профессионального и финансового, так и личного свойства.
Тем, кто давно мечтал приступить к реализации перспективного рабочего дела — определял цели, составлял подробный план, решал, какую стратегию и тактику нужно применить — самое время переходить от слов и намерений — к делу.
Овен
На оптимистичное расположение духа, которое посетит представителей вашего знака в этот день, не сможет повлиять ни неустойчивая погода, ни мелкие бытовые неурядицы, ни капризы детей и пожилых родственников.
Телец
Хороший день для примирения с человеком — другом или любимым, ссора с которым осложняет вам жизнь уже довольно продолжительное время: вам наконец-то удастся найти с ним общий язык и понять друг друга.
Близнецы
Переменчивость настроения, за которое вас часто упрекают, на этот раз — совершенно неожиданно — может сыграть позитивную роль: оно позволит адекватно реагировать на поступки окружающих вас людей.
Рак
Неожиданный «привет» из прошлого позволит вам ответить на вопрос, который не давал покоя длительное время: станет понятно, почему близкий человек в то время поступил не так, как вы от него ожидали, а не иначе.
Лев
Знакомые люди неожиданно сбросят маски, которые носят постояннно, общаясь с окружающими: вы — неожиданно для себя — поймете, что некоторые из них совсем не такие благонравные, какими хотят казаться.
Дева
Принимая важное решение, ни в коем случае нельзя руководствоваться эмоциями: под их влиянием легко совершить ошибки, которые впоследствии придется долго — а в некоторых случаях и безрезультатно — исправлять.
Весы
Борьба за справедливость, в которую вступят представители вашего знака, в этот день увенчается успехом — удастся отстоять права тех, кого, на ваш взгляд, незаслуженно обидели — зло не останется безнаказанным.
Скорпион
Отсутствие взаимопонимания в вашей семье в этот раз — впрочем, как и в любой другой — будет связано с неумением или нежеланием обсуждать возникающие проблемы: возможно, стоит попробовать просто поговорить.
Стрелец
Не стоит отказывать в помощи тем, кто в ней нуждается, о делать это следует осторожно и избирательно: велика вероятность того, что недобросовестные люди захотят в корыстных интересах воспользоваться широтой вашей души.
Козерог
Профессиональные задачи, которые вы поставите перед собой в этот день, потребуют максимальной концентрации: чем активнее вы поработаете, тем быстрее получите право — в том, числе и моральное — отдохнуть.
Водолей
Ни в коем случае нельзя отказываться от достижения ранее намеченной — профессиональной и финансовой — цели, тем более, что в этот день для этакой работы сложатся максимально благоприятные условия.
Рыбы
Как бы вы ни были заняты на основной работе, постарайтесь не оставить без пристального внимания свою семью — время, проведенное с родными и близкими людьми, положительно скажутся на ваших в ними отношениях.
Читайте также:
Нептун в Овне с 27 января 2026 до 23 марта 2039 года: что нас ждет этот период
Венера в Овне с 6 по 30 марта 2026 года: что нас ждет в это время
Скопление планет в знаке Рыбы в период Лунного затмения 3 марта: что нас ждет в это время
Четыре знака, которые ждут кардинальные перемены во время Сатурна в Овне