Гороскоп на 26 февраля для всех знаков Зодиака: день, когда нужно переходить от слов к делу

Тем, кто давно мечтал приступить к реализации перспективного рабочего дела — определял цели, составлял подробный план, решал, какую стратегию и тактику нужно применить — самое время переходить от слов и намерений — к делу.

Овен

На оптимистичное расположение духа, которое посетит представителей вашего знака в этот день, не сможет повлиять ни неустойчивая погода, ни мелкие бытовые неурядицы, ни капризы детей и пожилых родственников.

Телец

Хороший день для примирения с человеком — другом или любимым, ссора с которым осложняет вам жизнь уже довольно продолжительное время: вам наконец-то удастся найти с ним общий язык и понять друг друга.

Близнецы

Переменчивость настроения, за которое вас часто упрекают, на этот раз — совершенно неожиданно — может сыграть позитивную роль: оно позволит адекватно реагировать на поступки окружающих вас людей.

Рак

Неожиданный «привет» из прошлого позволит вам ответить на вопрос, который не давал покоя длительное время: станет понятно, почему близкий человек в то время поступил не так, как вы от него ожидали, а не иначе.

Лев

Знакомые люди неожиданно сбросят маски, которые носят постояннно, общаясь с окружающими: вы — неожиданно для себя — поймете, что некоторые из них совсем не такие благонравные, какими хотят казаться.

Дева

Принимая важное решение, ни в коем случае нельзя руководствоваться эмоциями: под их влиянием легко совершить ошибки, которые впоследствии придется долго — а в некоторых случаях и безрезультатно — исправлять.

Весы

Борьба за справедливость, в которую вступят представители вашего знака, в этот день увенчается успехом — удастся отстоять права тех, кого, на ваш взгляд, незаслуженно обидели — зло не останется безнаказанным.

Скорпион

Отсутствие взаимопонимания в вашей семье в этот раз — впрочем, как и в любой другой — будет связано с неумением или нежеланием обсуждать возникающие проблемы: возможно, стоит попробовать просто поговорить.

Стрелец

Не стоит отказывать в помощи тем, кто в ней нуждается, о делать это следует осторожно и избирательно: велика вероятность того, что недобросовестные люди захотят в корыстных интересах воспользоваться широтой вашей души.

Козерог

Профессиональные задачи, которые вы поставите перед собой в этот день, потребуют максимальной концентрации: чем активнее вы поработаете, тем быстрее получите право — в том, числе и моральное — отдохнуть.

Водолей

Ни в коем случае нельзя отказываться от достижения ранее намеченной — профессиональной и финансовой — цели, тем более, что в этот день для этакой работы сложатся максимально благоприятные условия.

Рыбы

Как бы вы ни были заняты на основной работе, постарайтесь не оставить без пристального внимания свою семью — время, проведенное с родными и близкими людьми, положительно скажутся на ваших в ними отношениях.

