Гороскоп на 26 февраля для всех знаков Зодиака: день, когда нужно экономить энергию

Гороскоп на 26 февраля для всех знаков Зодиака: день, когда нужно экономить энергию

День, когда необходимо максимально бережно относиться к энергии, которая находится на исходе.

Не стоит тратить ее на ссоры, конфликты, выяснение отношений, а, столкнувшись с чужой агрессией, необходимо отойти в сторону. Нежелательно хвататься и делать покупки, особенно крупные покупки – они с большой долей вероятности окажутся неудачными, а точнее, пустой – а потому досадной – тратой денег.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 26 февраля для Овнов

День благоприятен для занятий любимыми делами – чтением, рукоделием, просмотром фильмов и сериалов: они помогут нейтрализовать негативную энергетику, которая будет "давить" на мозги.

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 26 февраля для Тельцов

Эмоционально реагируя на чужие – недоброжелательные – слова или действия, вы никому ничего не докажете, зато энергии потеряете много, поэтому лучше игнорировать враждебные выпады.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 26 февраля для Близнецов

Лучшее средство от плохого настроения и повышенной тревожности – отказ от негатива и настрой на позитив: соответствующее мышление еще никто не отменял – оно даст весомые результаты.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 26 февраля для Раков

Заниматься делами, запланированными на этот день, лучше в одиночестве – так никто не сможет отвлечь вас от работы пустыми разговорами, спорами и перекурами.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 26 февраля для Львов

День благоприятен для интеллектуальной деятельности – любая научная, литературная или журналистская работа не только пойдет как по маслу, но и принесет потрясающие результаты.

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 26 февраля для Дев

Не стоит обращать внимания на сны и другие знаки, которые судьба может посылать в этот день: к предсказаниям эта игра подсознания не будет иметь никакого отношения.

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 26 февраля для Весов

Нежелательно встревать в конфликты – особенно те, которые не имеют к вам никакого отношения: помирить враждующие стороны не удастся даже таким врожденным дипломатам, как вы, а вот усугубить ссору вам удастся легко.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 26 февраля для Скорпионов

Избавиться от переживаний этого дня, несмотря на его выходной статус, поможет работа: необходимо загрузить себя ею по самую макушку, и от плохого настроения не останется и следа.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 26 февраля для Стрельцов

Нежелательно рассказывать о позитивных жизненных переменах посторонним людям – так проще всего сглазить их и вернуть себя на предыдущий жизненный уровень.

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 26 февраля для Козерогов

День благоприятен для работ по дому, благо, на календаре выходной – все занятия, которые вы до сих пор по разным причинам откладывали на потом, окажутся легкими, приятными и успешными.

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 26 февраля для Водолеев

Не стоит ни с кем конфликтовать – даже с теми людьми, которые будут сознательно выводить вас из себя: конфликт может иметь долговременные и нежелательные последствия.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 26 февраля для Рыб

Звезды призывают вас быть терпеливыми и снисходительными к себе, прощая свойственные вам маленькие слабости и их следствия, ошибки, от которых никто в нашем мире не застрахован.

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