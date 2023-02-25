Гороскоп на 26 февраля для всех знаков Зодиака: день, когда слова могут изменить чью-то жизнь

День, когда при помощи произнесенных вслух слов можно изменить свою и чужую жизнь – как к лучшему, так и к худшему.

Особенно опасно кого-нибудь проклинать. Во-первых, злые слова, брошенные – даже в сердцах – в это время, обязательно сбудутся, а во-вторых, они станут причиной неприятностей не только тем, кому адресованы, но и тем, кто их произнес. Лучше – даже через силу – желать всем добра, и оно обязательно вернется обратно.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 26 февраля для Овнов

День благоприятен для занятий, до которых обычно не доходят руки: можно, например, посвятить время себе – принять ванну с эфирными маслами, отдохнуть, погулять на свежем воздухе или почитать.

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 26 февраля для Тельцов

Постарайтесь не опускаться до грубости, даже если человек, с которым вы вынуждены общаться, будет раздражать вас до невозможности – не стоит опускаться до уровня тех, кто вам неприятен.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 26 февраля для Близнецов

Не стоит планировать на этот день важные профессиональные дела: несмотря на то, что он благоприятен для активных действий – лучше все-таки сосредоточиться на домашних хлопотах, они окажутся более удачными.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 26 февраля для Раков

Есть вероятность того, что на вас нахлынут воспоминания о человеке, которого вам, даже несмотря на расставание, не удалось окончательно разлюбить – не стоит жалеть о разрушившихся отношениях.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 26 февраля для Львов

В отношениях с близким человеком нежелательно демонстрировать свою самостоятельность и независимость: возможно, стоит показать свою слабость – возможно, он только и ждет, чтобы почувствовать себя сильнее.

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 26 февраля для Дев

День идеально подходит для отдыха, много и упорно работая в последнее время, вы его заслужили: можно съездить в лес или на реку, погулять по парку, провести время с детьми и старшими родственниками.

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 26 февраля для Весов

Тем, кто давно стремится изменить жизнь к лучшему, стоит воспользоваться шансом, который предоставит нынешний день, – он может положить начало целому перечню приятных перемен.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 26 февраля для Скорпионов

Выявить мешающую вам проблему и уничтожить ее на корню можно будет только в случае честного разговора с собой: заданные себе вопросы и честные ответы подскажут правильный ответ.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 26 февраля для Стрельцов

Воспоминания о прошлом – даже очень приятные – тормозят ваше движение к будущему, которое, возможно, приготовило вам массу приятных сюрпризов, на которые вы даже не надеетесь.

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 26 февраля для Козерогов

В выходной день от работы надо отказаться даже таким завзятым трудоголикам, как вы – толку от нее все равно не будет, а силы у вас небеспредельные – самое время их восстановить.

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 26 февраля для Водолеев

Хорошей приметой в этот день считаются перемены, даже если они будут незначительными – можно, например, переставить мебель или повесить "веселенькие" шторы, и жизнь заиграет новыми красками.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 26 февраля для Рыб

Общаясь с окружающими, используйте свою врожденную способность обходить острые углы – так вам удастся избежать никому не нужной ссоры, которая в противном случае могла бы разрушить отношения.

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