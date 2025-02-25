Гороскоп на 26 февраля для всех знаков Зодиака: день, когда все начинания которого обречены на успех

Один из самых чистых и светлых дней лунного месяца, все начинания которого обречены на успех.

Поспособствует нашей общей работоспособности и день недели – точнее, самый ее разгар, когда коэффициент полезного действия достигает своего пика, а впереди – до выходных – еще достаточно времени, чтобы завершить если не весь проект, то хотя бы значительную его часть. Так что не стоит медлить – нужно приступать к работе как можно быстрее, без длительной подготовки. Но – как бы активно мы при этом ни действовали – нельзя не только кричать, но и повышать голос: энергетика дня настолько хрупка и уязвима, что разрушить ее будет очень легко – не стоит этого делать.

Овен

Как бы ни хотелось представителям вашего знака порелаксировать, делать этого нельзя: расслабившись, вы упустите массу хороших возможностей, о которых потом пожалеете – постарайтесь быть все время начеку.

Телец

Звезды настоятельно рекомендуют вам обратить внимание на личную жизнь, в которой с этого дня начнут происходить интересные перемены, что в результате приведет к долгожданным и приятным переменам.

Близнецы

Доверять малознакомым людям нежелательно всегда, но сегодня – особенно нежелательно это делать: никто не даст вам гарантий того, что они не являются мошенниками, которые поставят вас в неприятное положение.

Рак

Для вас сегодня – впрочем, как и в любой другой день – должно стать позитивное мышление: настроившись на хорошее, вы, хоть и может показать, что это слишком просто, получите его в реальной жизни.

Лев

Составляя рабочий план на день, на первое место поставьте вопросы, которые можно решить быстрее всего, а более сложные приурочьте ко второй половине дня, так вы успеете сделать максимум запланированного.

Дева

Откажитесь от присущей вам злопамятности – не мстите человеку, который чем-то вас обидел уже хотя бы потому. Что он уже осознал свою ошибку и раскаивается, так что будьте милосердны и не доводите его до отчаяния.

Весы

Ваше мнение – в силу его правильности и справедливости – будет важным для окружающих вас людей, которые обратятся к вам з советом – не отмахивайтесь от них и помогите, чем сможете.

Скорпион

День благоприятен для любых операций с недвижимостью – можно как покупать, так и продавать жилье, а тем, кто собирается его снять, стоит присмотреться к варианту, который предложит вам риелтор.

Стрелец

День, несмотря на разгар рабочей недели, благоприятен не только для профессиональных, но и для бытовых дел – возможно, уже пора разобрать завалы вещей в гардеробной или хотя бы сменить перегоревшую лампочку.

Козерог

Главный секрет успеха в этот день – оптимизм и вера в свои силы: усомнившись в том, что вам по плечу задача, решение которой стоит на повестке дня, вы гарантировано с ней не справитесь.

Водолей

Представителям вашего знак необходимо смирить гордыню, которая может помешать вам принять помощь от людей, которые захотят ее оказать – без нее вы, скорее всего, не справитесь, сегодня один в поле не воин.

Рыбы

День – или хотя бы его часть – несмотря на его будний статус, нужно провести вместе с близкими – родными и любимыми людьми, причем, это важно не только для них, но и – прежде всего – для вас.

Читайте также: