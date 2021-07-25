Гороскоп на 26 июля для всех знаков Зодиака: день гармонии и позитивной энергии

Гороскоп на 26 июля для всех знаков Зодиака: день гармонии и позитивной энергии

День обретения внутренней и внешней гармонии, которую дает почувствовать позитивная космическая энергия.

Отдых и общение принесут радость, в отношениях с близким человеком наметится идиллия (партнеры становятся любвеобильными и страстными), а вот ссориться и конфликтовать ни с кем нельзя – это может негативно сказаться на событиях ближайшего будущего.

Овен (21.03 – 20.04)

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Гороскоп на 26 июля для Овнов

Удачным окажется любое начинание этого дня, поэтому не стоит медлить – нужно приступать к реализации тех проектов, которые вы из-за их важности и трудоемкости откладывали на другое время: оно пришло.

Телец (21.04 – 21.05)

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Гороскоп на 26 июля для Тельцов

Окружающие сегодня будут чувствовать себя спокойными и расслабленными, чем можно воспользоваться в своих целях – главное, не употреблять чужое состояние им же во зло, иначе придется "познакомиться" с бумерангом.

Близнецы (22.05 – 21.06)

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Гороскоп на 26 июля для Близнецов

День особенно благоприятен для тех, чья профессия так или иначе связана с творчеством: сегодня можно будет создать не просто очередную поделку, а настоящее произведение искусства, которое заставит о вас говорит.

Рак (22.06 – 22.07)

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Гороскоп на 26 июля для Раков

Несмотря на хорошее настроение, постарайтесь ничем не злоупотреблять: особенно это касается вредных привычек – даже одна сигарета, бокал шампанского или кусочек торта могут негативно сказаться на самочувствии.

Лев (23.07 – 21.08)

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Гороскоп на 26 июля для Львов

День благоприятен для переговоров с начальством: сегодня оно, пребывая в хорошем настроении, будет склонно не только внимательно выслушать, но и удовлетворить ваши просьбы – например, повысить зарплату.

Дева (22.08 – 23.09)

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Гороскоп на 26 июля для Дев

День, несмотря на статус рабочего, желательно провести как можно ближе к природе: лучше взять отгул, чем сидеть в пыльном городе – в лесу или около реки вам придет в голову множество плодотворных идей.

Весы (24.09 – 23.10)

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Гороскоп на 26 июля для Весов

Лучшим советчиком для вас в это время станет интуиция – только она сможет ответить на судьбоносный вопрос, связанный с отношениями с любимым человеком, когда вы сами зайдете в тупик.

Скорпион (24.10 – 22.11)

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Гороскоп на 26 июля для Скорпионов

Важно обращать внимание на знаки, которые сегодня будет посылать вам Вселенная: те, кому удастся правильно их интерпретировать, смогут воспользоваться шансом улучшить свою жизнь.

Стрелец (23.11 – 21.12)

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Гороскоп на 26 июля для Стрельцов

С плохим настроением, коль скоро оно будет надоедать вам с самого утра, необходимо бороться всеми доступными только вам способами – почему бы, например, не отправиться по магазинам и не купить что-то очень приятное.

Козерог (22.12 – 20.01)

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Гороскоп на 26 июля для Козерогов

Можно – и нужно! – приступать к воплощению в жизнь мечты, которая долго время казалась вам недостижимой: сейчас все обстоятельства сложатся таким образом, что придется поверить в чудеса.

Водолей (21.01 – 18.02)

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Гороскоп на 26 июля для Водолеев

В отношениях с партнером – мужем или любимым человеком – может наступить перезагрузка и, как следствие, второй медовый месяц: важно воспользоваться им, чтобы отправиться на отдых или в путешествие.

Рыбы (19.02 – 20.03)

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Гороскоп на 26 июля для Рыб

Можно – и нужно – проводить финансовые операции любой сложности – от уплаты по счетам до открытия банковских карт и депозитов, они окажутся удачными и в самое ближайшее время принесут солидные дивиденды.

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