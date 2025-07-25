Гороскоп на 26 июля для всех знаков Зодиака: день неоднозначной энергетики

Гороскоп на 26 июля / © Credits

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Содержание Овен Телец Близнецы Рак Лев Дева Весы Скорпион Стрелец Козерог Водолей Рыбы

Мрачное утро может принести плохое настроение вплоть до пессимистического взгляда на мир, но уже к обеду напряженность снизит свой градус, а негатив рассеется. Именно в это время необходимо планировать неотложные — пусть даже всего лишь бытовые и хозяйственные — дела, закладывая позитивную программу на ближайший месяц.

Овен

Энергии хватит для осуществления самых смелых — прежде всего бытовых — планов, главное, чтобы никто из недоброжелателей не сбил ваш позитивный настрой — нужно избегать общения с такими людьми.

Телец

Постарайтесь не делать окружающим грубых или, что еще хуже, язвительных замечаний — это вряд ли поспособствует мирной атмосфере как в общественных местах, так и — особенно! — дома.

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Близнецы

Подсказка относительно того, как поступить в непростой ситуации, можно прийти самым неожиданным образом — особенно пристальное внимание нужно обратить на сон, который приснится нынешней ночью.

Рак

Не стоит спускать окружающим резкие замечания и двусмысленные шутки, которые они решат сделать вам в этот день — необходимо дать понять явным — и потенциальным — обидчикам, что они могут получить достойный отпор.

Лев

Раздражительность, которая накроет вас в первой половине дня, будет обусловлена не вашим плохим характером, хотя он тоже имеет место быть, и не сложившимися обстоятельствами, а влиянием лунных суток.

Дева

Успокоить бушующие в душе страсти можно, только заняв чем-нибудь не только голову, но и руки: например, своим любимым делом — уборкой и наведением не только чистоты и порядка, но и уюта.

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Весы

Вступаясь за человека, который кажется вам несправедливо обиженным, постарайтесь сами не стать обидчиком для кого-то другого: такое поведение по отношению к ни в чем не виноватому человеку будет несправедливым.

Скорпион

День, несмотря на его выходной статус, категорически не подходит для занятий спортом: вместо ожидаемой пользы физические упражнения не принесут организму ничего, кроме вреда — есть даже риск травм.

Стрелец

Удачу, которая будет сопутствовать представителям вашего знака в этот день, ни в коем случае нельзя упустить: подобные — благоприятные — стечения обстоятельств складываются очень редко.

Козерог

Избежать ссор с окружающими поможет подробный план дел на день –преимущественно они окажутся домашними: сосредоточившись на них, вы уже не найдете сил и времени для конфликтов с близкими людьми.

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Водолей

Прежде чем принять важное решение — преимущественно личного характера — хорошо продумайте все вероятные в таком случае последствия, чтобы впоследствии — ни в коем случае — не пожалеть о нем.

Рыбы

Чтобы сохранить хорошее настроение, которое будет сопутствовать вам с самого утра, постарайтесь сократить контакты с окружающими людьми — замените его «общением» с литературой, живописью или музыкой.

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