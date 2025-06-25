Гороскоп на 26 июня для всех знаков Зодиака: день эмоциональных качелей

Гороскоп на 26 июня

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Содержание Овен Телец Близнецы Рак Лев Дева Весы Скорпион Стрелец Козерог Водолей Рыбы

Чтобы избежать эмоциональных качелей, рекомендуется максимально загрузить себя работой и свести к минимуму общение с людьми, выбирая только тех, без разговора с кем никак нельзя обойтись. При обдумывании перспектив — как профессионального, так и личного свойства — необходимо оценивать последствия каждого своего шага, импровизации в это время не пройдут. Время благоприятно для учебы в любом ее виде и на любом уровне — знания будут усваиваться на удивление легко.

Овен

Вероятны крупные денежные поступления, которых вы давно ожидали: тщательно продумайте список первостепенных трат, чтобы не потратить полученные средства на то, без чего можно обойтись, в ущерб нужному.

Телец

Бурные эмоции, в которых в этот день недостатка не предвидится, необходимо направить в мирное русло — на решение важной рабочей задачи или, если вы находитесь в отпуске, на бытовые и домашние хлопоты.

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Близнецы

Негативные эмоции, которые могут буквально распирать вас изнутри, не стоит срывать на окружающих людях, особенно это касается близких, которым — в отличие от остальных — некуда не могут от вас убежать.

Рак

Время благоприятно для заключения серьезных сделок, подписания важные контракты, проведения переговоры с деловыми партнерами — любые бизнес-мероприятия нынешнего дня буквально обречены на успех.

Лев

Не лучшее время для любовных свиданий и встреч с друзьями — скорее всего, события будут разворачиваться по неприемлемому для вас сценарию, который может привести к ухудшению и даже разрушению отношений.

Дева

Активность в этот день должна быть умеренной, если же совсем отказаться от таких действий не удастся, необходимо приурочить ее ко второй половине дня, когда физические и моральные силы постепенно начнут прибывать.

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Весы

Прежде чем попросить о помощи друзей или коллег, подумайте о том, стоит ли открывать им все свои «карты», рассказывая о своих замыслах — возможно, лучше — разумеется, при желании — обойтись своими силами.

Скорпион

От выяснения отношений с окружающими — особенно друзьями и близкими — лучше отказаться, или хотя бы свести разногласия к минимуму, в противном случае никому не нужный конфликт может затянуться надолго.

Стрелец

Занимаясь работой, даже очень важной и срочной, нужно помнить о необходимости ее чередования с отдыхом, иначе на продолжительные трудовые подвиги сил, которые в этот день еще довольно слабы, не хватит.

Козерог

Появление людей из прошлого будет не таким уж приятным, как вы того ожидаете: возможно, отношениям, закончившимся на негативной ноте, не стоит давать еще один шанс — приложенные усилия окажется напрасными.

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Водолей

Не стоит держаться за отношения, которые уже давно не приносят вам положительных эмоций — возможно, лучше сразу оборвать такую связь, поскольку впоследствии сделать это будет куда сложнее.

Рыбы

Явная агрессия со стороны старого знакомого окажется неприятным «сюрпризом», тем не менее, реагировать на нее необходимо максимально индифферентно, чтобы лишить энергетического вампира его «пищи».

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