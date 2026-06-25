Гороскоп на 26 июня для всех знаков Зодиака: день, когда важно сохранять внутреннее равновесие

Розы / © ТСН

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Только так можно будет сдержать эмоции и сохранить контроль разума логики над чувствами.

День также благоприятен для помощи нуждающимся: можно подавать милостыню, заниматься благотворительностью и волонтерством, делать подарки — добро, сделанное сегодня окружающим, очень быстро вернется к нам в размере, превосходящем исходный.

Овен

Сочувствуя другим людям, не бойтесь показаться им слишком чувствительными вполне возможно, что они порадуются этому, поскольку привыкли видеть не способного на сострадание «железного» человека.

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Телец

Необходимо следить за вспышками гнева, которым вы будете подвержены в течение дня — свойственное вам в это время неадекватное поведение может испортить отношения с людьми и даже поставить под удар карьеру.

Близнецы

Интересная закономерность: ем больше добрых дел вы совершите в этот день, тем энергичнее будете себя чувствовать, так что не стоит скупиться на широкие — в хорошем смысле этого слова — и щедрые жесты.

Рак

Испытывая жалость к себе, важно помнить: большому количеству людей, среди которых есть и ваши друзья или близкие, намного хуже, чем вам — найдите возможность помочь им и от вашего уныния не останется и следа.

Лев

Постарайтесь не передавать другим людям слухи о ваших общих знакомых и, уж тем более, не сплетничайте сами — ваши слова обязательно передадут тем, кого они непосредственно касаются, а вы наживете себе врага в их лице.

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Дева

Делать добро из корыстных побуждений, даже оправдывая это практичностью, не стоит всегда, но сегодня это может быть особенно опасным– обмануть ни себя, ни окружающих вам все равно не удастся.

Весы

Жизнь даст вам редкий шанс исправить совершенную в это время профессиональную ошибку — правда, с одним условием: вам придется сделать выводы из случившегося и впредь подобного не повторять.

Скорпион

Кто-то из друзей может попросить вас о помощи, которая будет заключаться в необходимости внимательно выслушать и дать дельный совет — постарайтесь никому в таком — посильном — содействии не отказывать.

Стрелец

Доля самокритики вам в этот день не помешает даже такому самоуверенному знаку как вы, но не заходите в этом процессе слишком далеко: того, что вы признали свою ошибку и сделали из нее выводы, будет вполне достаточно.

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Козерог

Необходимость хотя бы на время забыть о материальной и вспомнить о духовной составляющей жизни для таких практичных и твердо стоящих на ногах людей как вы, возможно, будет делом непростым, но важным.

Водолей

Наладить отношения с близким человеком поможет подарок — не обязательно дорогой и статусный, но непременно подобранный конкретно для него, непременно с учетом его симпатий, увлечений и предпочтений.

Рыбы

К раздражительности со стороны близких людей нужно отнестись если не с принятием, то хотя бы с пониманием, поскольку она продиктована не внутренним состоянием, а влиянием Луны, а значит, скоро пройдет.

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