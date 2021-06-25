Гороскоп на 26 июня для всех знаков Зодиака: день отдыха и веселья

Сегодняшний день ведет свою историю от вакханалий, проводимых в Древней Греции, благоприятен для активного отдыха и веселья.
Можно устраивать вечеринки, гости которых почувствуют радость от общения с людьми, главное – знать меру употребления алкогольных напитков и не превышать ее. Время также благоприятно для любви – велика вероятность обрести свою вторую половинку.
Овен (21.03 – 20.04)
Гороскоп на 26 июня для Овнов
Для деловых переговоров лучше всего подойдет неформальная обстановка – так гораздо легче будет найти общий язык с партнерами и без труда склонить их на свою сторону.
Телец (21.04 – 21.05)
Гороскоп на 26 июня для Тельцов
Звезды настоятельно рекомендуют отказаться от повышенной физической активности – как спортивной, так и бытовой, она чревата неприятными травмами, вывихами и растяжениями.
Близнецы (22.05 – 21.06)
Гороскоп на 26 июня для Близнецов
Перманентные перепады настроения, которые вы будете испытывать в этот день, изрядно – плоть до истощения нервной системы – помотают вам нервы, поэтому важно сдерживать переполняющие вас эмоции.
Рак (22.06 – 22.07)
Гороскоп на 26 июня для Раков
Предаваться унынию в то время, как все вокруг будут праздновать и веселиться, как минимум неразумно – постарайтесь найти повод для радости и одним грустным человеком на свете станет меньше.
Лев (23.07 – 21.08)
Гороскоп на 26 июня для Львов
Стоит выстроить нынешний день так, чтобы в нем нашлось место и для работы, и для отдыха: во-первых, вы получите удовольствие от приятно проведенного времени, а во-вторых, восстановите силы.
Дева (22.08 – 23.09)
Гороскоп на 26 июня для Дев
Профессиональный вопрос, над которым вы давно и, увы, безрезультатно работаете, неожиданно разрешится как будто бы сам собой – ответ на него снизойдет откуда-то сверху, когда вас, как говорится, осенит.
Весы (24.09 – 23.10)
Гороскоп на 26 июня для Весов
Завершать старые дела можно и нужно, а вот браться за новые – преждевременно, благоприятные условия для их осуществления пока не сложились, так что придется немного подождать.
Скорпион (24.10 – 22.11)
Гороскоп на 26 июня для Скорпионов
Вашим девизом на этот день станет старая, но верная мудрость, которая гласит: хочешь сделать хорошо, сделай сам – не стоит делегировать другим даже решение самых мелких и незначительных задач.
Стрелец (23.11 – 21.12)
Гороскоп на 26 июня для Стрельцов
Несмотря на выходной, пришло время для осуществления одного из самых масштабных и грандиозных проектов в вашей жизни, главное – не прозевать этот счастливый, а потому редкий момент.
Козерог (22.12 – 20.01)
Гороскоп на 26 июня для Козерогов
Поскольку вы редко теряете над собой контроль, позволяя эмоциям выплескиваться безнадзорно, такие "приступы" бывают – вот как сегодня – незабываемыми для окружающих, так что лучше держать себя в руках.
Водолей (21.01 – 18.02)
Гороскоп на 26 июня для Водолеев
День благоприятен для официального оформления отношений: брак, заключенный сегодня, продлится долго и будет счастливым, так что не стоит сомневаться в его целесообразности.
Рыбы (19.02 – 20.03)
Гороскоп на 26 июня для Рыб
Прежде чем составить план на день, включив в него массу пунктов, взвесьте свои силы – скорее всего, их не хватит и на половину намеченного, так что не горячитесь и не берите на себя слишком много.
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