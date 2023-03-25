Гороскоп на 26 марта для всех знаков Зодиака: день, когда можно не опасаться непредвиденных событий

День спокойной и плавно текущей энергетики, которую нежелательно замутить не только резкими действиями, но и недобрыми мыслями.
Непредвиденных – особенно неприятных – событий можно не опасаться, тем не менее именно в это время можно адаптироваться к новым жизненным реалиям и адаптироваться к изменившимся отношениям с окружающими людьми. Нежелательно отправляться в путешествия и поездки, даже будучи недальними и непродолжительными, они несут в себе тайные – невидимые на первый взгляд – опасности и сложности.
Овен (21.03 – 20.04)
Гороскоп на 26 марта для Овнов
Доброжелательность и великодушие, которые свойственны представителям вашего знака, сегодня принесут ощутимую пользу: люди, которым вы поможете в важном деле, не останутся перед вами в долгу.
Телец (21.04 – 21.05)
Гороскоп на 26 марта для Тельцов
В этот день инициатива не только не наказуема, но и всячески поощряема окружающими: вы сможете найти решения важного и сложного бытового вопроса, который долго не давал вам покоя.
Близнецы (22.05 – 21.06)
Гороскоп на 26 марта для Близнецов
Звезды рекомендуют вам вспомнить о своем хобби и подумать о том, каким образом оно сможет увеличить ваш бюджет – возможно, имеет смысл начать понемногу продавать свои изделия.
Рак (22.06 – 22.07)
Гороскоп на 26 марта для Раков
В истинности утверждения о том, что скромность – кратчайший путь к неизвестности, вам доведется убедиться на собственном опыте: необходимо решительнее отстаивать свою правоту.
Лев (23.07 – 21.08)
Гороскоп на 26 марта для Львов
В этот день нельзя пускать дела – пусть даже и бытовые – на самотек: чтобы добиться успеха, необходимо тщательно распланировать свой день и не отвлекаться на посторонние темы и разговоры.
Дева (22.08 – 23.09)
Гороскоп на 26 марта для Дев
Мощный поток энергии, которая снизойдет на вас в этот день, необходимо направить на занятие, у которого есть все шансы на успех – не стоит тратить время и силы на заведомо провальные занятия.
Весы (24.09 – 23.10)
Гороскоп на 26 марта для Весов
День благоприятен для любых бытовых и хозяйственных начинаний, важно воспользоваться благоприятным моментом для того, чтобы приступить к делу, которое вы давно планировали – например, ремонту.
Скорпион (24.10 – 22.11)
Гороскоп на 26 марта для Скорпионов
Окружающим сегодня нужно говорить только хорошие и добрые слова, даже если в глубине души вы уверены, что они этого не заслуживают: возможно, под воздействием вашего позитива они исправятся и станут лучше.
Стрелец (23.11 – 21.12)
Гороскоп на 26 марта для Стрельцов
Не стоит рассчитывать на чудо и давать обещания, которые вы заведомо не сможете выполнить: зачем сознательно ставить себя в неудобное положение, из которого не так просто будет выбраться.
Козерог (22.12 – 20.01)
Гороскоп на 26 марта для Козерогов
Если вы давно хотели сделать кому-то доброе дело, считайте, что нужное для этого время пришло: помощь, оказанная тем, кто в ней нуждается, не только зачтется, но и вернется сторицей.
Водолей (21.01 – 18.02)
Гороскоп на 26 марта для Водолеев
День подходит для наведения порядка на любом уровне – воспользуйтесь благоприятными условиями для того, чтобы до блеска вымыть квартиру, а заодно и рассортировать все документы на рабочем столе.
Рыбы (19.02 – 20.03)
Гороскоп на 26 марта для Рыб
Несмотря на выходной, можно заниматься подготовкой доклада или презентации, которые запланированы на следующую неделю: вдохновение, которое на вас снизойдет, позволит все очень четко спланировать.
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