- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 63
- Время на прочтение
- 3 мин
Гороскоп на 26 марта для всех знаков Зодиака: день, когда можно перейти к более удачному жизненному этапу
День, когда можно оставить позади все, что мешает жить и работать полноценно, и перейти к новому — более удачному — жизненному этапу.
Необходимо планировать новые профессиональные проекты и определять средства, при помощи которых можно воплотить их в жизнь.
Также это очень важное время для перемен в личной жизни — здесь отношения с близким человеком можно будет наконец-то перевести на новый уровень: необходимость таких событий назрела уже довольно давно.
Овен
Звезды советуют вам обратить пристальное внимание на свои сны: человек, который в них появится, вскоре придет и в реальную жизнь и сыграет в ней очень важную роль, поэтому желательно запомнить, как он выглядит.
Телец
Человек, с которым вы вольно или невольно поссорились, нуждается в вас также, как вы нуждаетесь в нем, поэтому вам и ему желательно смирить гордыню и сделать шаг навстречу друг другу — это пойдет на пользу всем.
Близнецы
Не стоит отвлекаться от основной — профессиональной — деятельности, какими бы интересными моментами ни привлекали вас обстоятельства: только выполнив основную задачу, можно будет посмотреть по сторонам.
Рак
Прислушиваясь к чужим советам, прогнозам и предсказаниям, нужно принять к сведению факт, которые станут вам известны, но нельзя превращаться в их заложников — решения нужно принимать самостоятельно.
Лев
Помощь в решении важного делового — и финансового — вопроса окажут так называемые «полезные связи»: люди, которых вы знаете давно, но общаетесь с ними нечасто, а именно в их силах оказать вам всемерную поддержку.
Дева
Если в решении важной профессиональной задачи вы зашли в тупик, значит, нужно вернуться в исходную точку и посмотреть на нее под другим — непривычным и нетрадиционным — углом зрения, в нем — секрет успеха.
Весы
В любой сфере жизни сегодня приветствуется доля риска, но успеха это поможет достичь только в том случае, если действия будут осторожными и тщательно обдуманными — безоглядные поступки до добра не доведут.
Скорпион
Не стоит обвинять окружающих в том, в чем вы, скорее всего, виноваты сами: не признав свою ошибку, вы — хотите того или нет — будете повторять ее до тех пор, пока — хотя бы себе — не признаетесь, что не правы.
Стрелец
Страхи, которые — в буквальном смысле — отравляют вам жизнь, имеют под собой вполне реальные основания: стоит решить их, как от тревог не останется следа — главное, проявить присущие вам смелость и настойчивость.
Козерог
Похоже, пришла пора подумать о смене места работы — и даже рода деятельности в целом — если нынешняя перестала приносить вам профессиональное удовлетворение и достойное финансовое вознаграждение.
Водолей
За моральной поддержкой звезды советуют обратиться к некогда близкому человеку, которого вы некоторое время назад сознательно вычеркнули из жизни, но, несмотря на это, не переставали скучать по нему.
Рыбы
Приятные события в личной жизни, о которых вы еще вчера не решались и мечтать, сегодня вполне могут стать реальностью и принесет в ваше существование смысле, а в сердце свет, которого вам так не хватало.
