Гороскоп на 26 марта для всех знаков Зодиака: день, когда сложно оценить себя адекватно

День, когда очень сложно оценивать себя – и свои жизненные и профессиональнее достижения – адекватно.

Одни будут занижать свою самооценку, признавая все, что у них имеется в наличии, ничтожным, другие – напротив, могут превозносить свою особу на невиданную высоту, кратно преувеличивая собственные достижения.

Как первое, так и второе – в корне неверно, поскольку не соответствует действительности, а является не более чем влиянием звездных и лунных энергий. Уже завтра морок, заставляющий на вести себя подобным образом, развеется, поэтому не стоит демонстрировать ни самоуничижение, ни манию величия – они сделают нас уязвимыми и заставит пожалеть о них, как о серьезной ошибке.

Овен

Не стоит общаться с начальством без крайней на то необходимости– скорее всего, сегодня оно будет не в лучшем расположении духа, поэтому легко можно будет пострадать, попав ему под горячую руку.

Телец

Не стоит впустую тратить моральные и физические силы, которые в это время будут на исходе, на сложные и трудоемкие дела и проекты – заниматься нужно только теми делами, которые не требуют особых усилий.

Близнецы

Первую половину дня – хотите вы того или нет – придется посвятить работе, а вот во второй можно уделить время себе и любимому дому – навести порядок, приготовить ужин, заняться рукоделием или просто отдохнуть.

Рак

День, когда важно соблюдать умеренность во всем – от профессиональной и личной жизни до пищевого рациона: излишества – как в отношениях с близким человеком, так и в меню – пользы никому из вас не принесут.

Лев

Поспешности в словах и поступках нельзя допускать в любой день, но сегодня – особенно: необдуманный негатив в адрес кого-то из окружающих, может соответствующим образом отразиться на отношениях с людьми.

Дева

Серьезные решения, изначально намеченные на этот день, лучше перенести на другое время – слишком велика вероятность просчета, который негативно повлияет на развитие ситуации и приведет к досадным последствиям.

Весы

Общение с любимым человеком необходимо свести к бытовым вопросам, из-за которых сложно поссориться, рискованные темы, касающиеся возникших проблем в отношениях, в этот день лучше не затрагивать.

Скорпион

В разговоре с пожилыми собеседниками – родственниками, соседями и малознакомыми людьми – нужно делать скидку на их возраст: ни в коем случае нельзя с ними спорить – нарушение этих правил чревато ссорой.

Стрелец

Для реализации глобальных проектов, над подготовкой которых вы работаете в последнее время, условия еще не сложились, поэтому торопиться с работой не стоит – лучше пока "закрыть" уже начатые дела.

Козерог

Представителям вашего знака не свойственно бездумно тратить деньги – откажитесь от расточительности и сегодня: большинство покупок окажутся, мягко говоря, неудачными и осядут мертвым грузом в шкафах.

Водолей

Усталость, которую вы можете почувствовать после напряженного трудового дня, легко можно будет снять, посвятив вечер любимому занятию – лучше всего творчеству, в котором представителям вашего знака нет равных.

Рыбы

В отношениях с коллегами важно воздержаться от демонстрации своего профессионального превосходства – те, кто пока еще не смог достичь такого же уровня, назовут вас нескромными и заносчивыми.

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