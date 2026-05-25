Гороскоп на 26 мая для всех знаков Зодиака: день, когдане стоит расходовать силы по мелочам

Птицы в небе / © Associated Press

Не стоит расходовать силы по мелочам — поставив перед собой цель, надо идти к ней, не обращая внимания на посторонние раздражители.

С осторожностью надо относиться к людям, которые захотят сбить нас с намеченного на день курса: если пойти у них на поводу, день — во всяком случае, в профессиональном отношении — пройдет впустую.

На это время можно планировать любого рода поездки — от командировок до путешествий, они окажутся на редкость удачными.

Овен

День, когда предстаивтелям вашего знака ничего не удастся получить просто так — для достижения цели придется затратить массу усилий, зато и результаты окажутся такими, о каких до сих пор можно было только мечтать.

Телец

Какие бы поступки — профессионального или личного свойства — вы сегодня ни совершали, помните о своейответственности, а также о существовании кармы — не стоит делать того, о чем вскоре пожалеете.

Близнецы

Не стоит общаться с близким и человеком под влиянием эмоций — они могут завести слишком далеко, а, поссорившись, вы, скорее всего, долго не сможете вернуть отношения на прежний — позитивный — уровень.

Рак

Чужие тайны, которые могут открыться вам в этот день, вещь опасная — иногда бывает лучше их вообще не знать, но, если это уже произошло, постарайтесь хотя бы сделать так, чтобы дальше они никуда не пошли.

Лев

Как правило, самоуверенность не покидает представителей знака, но сегодня вера в свои силы окажется в дефиците, поэтому имеет смысл слегка ее «подкачать», иначе на высокий результат рассчитывать не приходится.

Дева

Общаясь с окружающими — особенно, близкими — людьми, необходимо максимально точно формулировать свои мысли: достаточно одной ошибки или оговорки, чтобы испортить отношения, которые выстраивались годами.

Весы

Не стоит торопиться, высказывая свое мнение о том или ином предмете: мелкая и, казалось бы, незначительная деталь может его изменить, поэтому необходимо лишний раз тщательно все обдумать и взвесить.

Скорпион

Нынешний день для представителей вашего знака окажется на редкость спокойным не будет богат событиями, поэтому стоит использовать его для того, чтобы отдохнуть и восстановить силы — вскоре они вам понадобятся.

Стрелец

Проверка на прочность, которую могут устроить представителям знака звезды, окажется им — в отличие от других — вполне по силам: главное — отнестись к ним, как к спорту, когда важно победить во что бы то ни стало.

Козерог

Чем бы вы сегодня ни занимались, не стоит придавать своей работе особую важность: только отпустив это — тянущее вас назад — ощущение, вы сможете добиться по-настоящему значительных результатов.

Водолей

День, когда даже одна минута может сыграть важную — как позитивную, так и негативную — роль в вашей жизни, поэтому будьте точны во всем — сегодня очень важно делать все вовремя, не опаздывая и не забегая вперед.

Рыбы

Сегодня очень важно не переносить опыт прошлого на нынешний день: тот факт, что когда-то в аналогичной ситуации все сложилось не лучшим образом, не значит, что сейчас все повториться — все сложится наоборот.

