Гороскоп на 26 мая для всех знаков Зодиака: самый опасный день лунного месяца

Гороскоп на 26 мая / © Associated Press

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Содержание Овен Телец Близнецы Рак Лев Дева Весы Скорпион Стрелец Козерог Водолей Рыбы

Провести его, несмотря на его будний статус, в тишине и покое: это поможет сделать мысленную работу над ошибками, сформулировать соответствующие выводы, простить тех, кто обидел нас, и, возможно, извиниться перед теми, кого обидели мы.

Овен

Несмотря на понедельник, звезды советуют вам сбавить обороты и не пытаться делать всю работу сразу, иначе отпущенная вами на этот день энергия очень быстро улетучится практически без следа.

Телец

В последнее время вы не баловали близких людей вниманием, а, значит, пришло время восполнить его недостаток: проведите вечер с семьей, устройте приятные сюрпризы для детей и пожилых родственников.

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Близнецы

Чем бы вы сегодня ни занимались, постарайтесь не торопиться: скоропалительные выводы и поспешные решения не приблизят вас к поставленной цели, а наоборот, отдалят вас от нее.

Рак

Не стоит загонять свои эмоции вглубь, это чревато депрессией — лучше сублимировать ее во что-то, что интересно для вас и, одновременно, полезно для окружающих — например, важной работой.

Лев

В отношениях с близкими — и не очень — людьми не стоит гнуть одну линию — таким образом вы от них ничего не добьетесь, постарайтесь проявить гибкость, и вы сами удивитесь, как легко у вас все получится.

Дева

От того, что вы будете мучиться из-за допущенных ранее ошибок, ситуация к лучшему не изменится — нужно оставить свои прегрешения в прошлом и идти вперед налегке, без груза переживаний и сожалений.

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Весы

Как бы ни сложились обстоятельства, не стоит проявлять упрямство, которое, как известно, является первым признаком тупости: прислушайтесь к доводам своих оппонентов — возможно, в них тоже есть здравый смысл.

Скорпион

При малейшей возможности, несмотря на будний статус, нынешний день нужно посвятить отдыху — если не полностью, то хотя ы частично: прогулка по парку или на берегу озера поможет восстановить силы на месяц вперед.

Стрелец

Прежде чем приступать к воплощению в жизнь новых профессиональных идей, оцените возможные их последствия, а заодно честно ответьте себе на вопрос, готовы ли вы к переменам, к которым они могут привести.

Козерог

Смело беритесь за дело и приближайте перемены, которые могут стать его последствием — скорее всего, они положительно повлияют на жизненные события, так что не стоит медлить с решительными действиями.

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Водолей

Меньше говорить и больше слушать нужно всегда, но сегодня — особенно: вы сможете понять, какие цели преследуют окружающие люди — кто из них искренне к вам расположен, а кто скрывает негатив под маской добродушия.

Рыбы

Прежде чем что-то сделать, просчитайте последствия своих поступков хотя бы на пару шагов вперед: вполне возможно, что итог окажется совсем не таким, на который вы рассчитываете, так что не стоит торопиться.

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