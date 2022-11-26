Гороскоп на 26 ноября для всех знаков Зодиака: день активных действий

День, когда нужно действовать максимально активно и энергично – моральных и физических сил хватит на все.

Впрочем, будет жаль потратить их на решение не самых важных вопросов, поэтому цели сегодня – несмотря на то, что на календаре выходной – нужно выбирать тщательно, чтобы, образно говоря, бить точно в "яблочко", а не в "молоко". Напористость, которую сегодня необходимо проявлять – особенно в личной жизни, может граничить с агрессивностью – не стоит этого бояться, она поможет добиться желаемого.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 26 ноября для Овнов

Велика вероятность того, что именно в этот день вы – правда, пока только неофициально – получите предложение занять новый пост или перейти на новое место работы: возьмите время на размышление.

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 26 ноября для Тельцов

Подумайте о том, что вы можете сделать для того, чтобы ваше питание стало максимально здоровым и полезным: возможно, нужно посоветоваться с диетологом, который разработает для вас индивидуальную программу.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 26 ноября для Близнецов

Обратите внимание на сон, который приснится вам нынешней ночью: он будет содержать в себе подсказку, относительно того, кому из окружающих вас людей можно верить, а от кого стоит ожидать удара в спину.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 26 ноября для Раков

Сегодня не стоит – по укоренившейся у представителей знака привычке – принимать как должное обиды, которые наносят вам окружающие вас люди: хотя бы один раз дайте им сдачи – это сразу решит массу проблем.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 26 ноября для Львов

Необходимо сдерживать эмоции, которые с самого утра будут рваться наружу, в противном случае вы – с присущим вам королевским размахом – можете устроить разнос своим домашним, который они вам не простят.

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 26 ноября для Дев

Вам звезды рекомендуют провести день – или хотя бы его первую половину – в одиночестве: едкие замечания, которые вы в это время будете отпускать окружающим, могут привести к серьезному конфликту.

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 26 ноября для Весов

Необходимо отказаться от физических нагрузок: даже будучи незначительными, они могут нанести серьезный урон организму, поэтому занятия спортом и уборку квартиры нужно перенести на другое время.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 26 ноября для Скорпионов

Плохое настроение, которое может стать вашим спутником на весь день, не повод "кусать" тех, кто находится рядом: расположение духа довольно быстро улучшится, а отношения восстановятся не скоро.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 26 ноября для Стрельцов

Чем бы вы ни планировали сегодня заняться, даже если речь будет идти всего лишь о хозяйственных хлопотах, составьте подробный план и четко ему следуйте – только так вам вы успеете сделать все необходимое.

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 26 ноября для Козерогов

Сегодня вы можете видеть мир в мрачных тонах, поэтому и юмор у вас будет соответствующего – черного – цвета: стоит ли удивляться тому, что ваши шутки покажутся окружающим обидными и оскорбительными?

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 26 ноября для Водолеев

Нынешний день – благо, он выходной – идеальное время для изучения объявлений с вакансиями: ничто не будет отвлекать вас от чтения, и вы, вполне возможно, найдете объявление, которое всерьез вас заинтересует.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 26 ноября для Рыб

День благоприятен для отказа от вредных привычек, которые включают в себя, в том числе, и нездоровое питание: попробуйте включить в меню только полезные продукты – звезды уверены, что они вам понравятся.

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