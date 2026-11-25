Осенний пейзаж / © Credits

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Чтобы не допустить негативного влияния на решении профессиональных вопросов, необходимо несмотря ни на что держать себя в тонусе, даже если для этого потребуются определенные — прежде всего моральные — усилия.

Сегодня также не стоит верить на слово людям, которые хотя бы раз были уличены в обмане или лицемерии: велика вероятность стать жертвой обмана или мошенничества.

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Овен

Не стоит отвечать агрессией на возможную в этот день агрессию окружающих — нежелательно опускаться до уровня чужого злобного поведения: им вы ничего не докажете, а себе настроение серьезно подпорите.

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Телец

Красноречие и убедительность, которые в этот день подарят представителям вашего знака звезды, необходимо использовать для привлечение на свою сторону людей, которые разделяют ваши профессиональные интересы.

Близнецы

Сегодня нежелательно прислушиваться к чужим советам, какой бы сферы они ни касались — профессии или личной жизни: они не смогут учесть все факторы «за» и «против», а значит, совет окажется вредным.

Рак

Тем, кто давно стремится к переменам в жизни, лучше времени для решительных шагов не найти: энергии дня поспособствуют тому, чтобы начать все с чистого листа — было бы желание, а оно, похоже, у вас есть.

Лев

В том, что благая цель не всегда оправдывает низменные средства, вам предстоит убедиться на собственном опыте: как бы ни хотелось добиться желаемого результата, нельзя переступать лилию, отделяющую добро от зла.

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Дева

Не давайте окружающим — особенно недружелюбно настроенным — людям сбить себе с толку и заставить принять чужую точку зрения — впоследствии вы пожалеете о том, что смалодушничали и поступили не так, как хотели.

Весы

Прежде чем приступать к профессиональным начинаниям, необходимо тщательно взвесить свои — как моральные, так и физические — силы: для «бега» на длинную дистанцию потребуется запас выносливости.

Скорпион

Хотите, чтобы на душе рассеялись сомнения и стало удивительно легко, сделайте доброе дело тому, кто в нем действительно нуждается — так вы поймете нехитрую истину: дарить подарки куда приятнее, чем из получать.

Стрелец

Согласно старинной мудрости, везде успевает тот, кто никуда не торопится: заранее составьте тщательный план на день и тщательно его придерживайтесь, методично переходя от одного пункта к другому.

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Козерог

День неблагоприятен для романтических свиданий и важных объяснений с любимым человеком: из-за большой вероятности обидной ссоры эти приятные моменты имеет смысл перенести хотя бы на пару дней.

Водолей

Сегодня испортить вам настроение может любая мелочь негативного характера, поэтому — разумеется, по возможности — необходимо оградить себя от сплетен и плохих новостей, даже если они будут исходить от СМИ.

Рыбы

Даже незначительный выбор может превратиться в настоящую пытку: вам постоянно будет хотеться то одного, то другого, и так — до бесконечности, лучше бросить жребий — он не оставит места для отступления.

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