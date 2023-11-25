Гороскоп на 26 ноября для всех знаков Зодиака: день, когда все дела будут успешными

День мощной лунной энергетики, когда, как правило, успешными окажутся все дела и будет ладиться любая работа.

Правда, поскольку на календаре выходной, речь, скорее всего, пойдет о домашних делах, но и тут можно найти по-настоящему грандиозные проекты для реализации – например, ремонт или строительство. При этом спешить надо, не торопясь: чрезмерная активность не только не поможет достичь цели, но и затормозит движение к ней. Также не стоит тратить энергию на пустяки, без которых сегодня вполне можно обойтись.

Овен

Даже если поначалу дела, за которые вы возьметесь, будут складываться не так, как хочется, ни в коем случае нельзя сомневаться в своих силах и способностях: не стоит самим себя готовить к неудаче.

Телец

День благоприятен для принятия важных решений: сегодня вам, взвесив все доводы за и против, удастся принять единственно правильное решение, о котором вы впоследствии не пожалеете.

Близнецы

Не стоит огорчаться из-за зависти, которую могут испытывать к вам окружающие вас люди: если вы удостоитесь столь сильного чувства, значит, вам удалось опередить многих.

Рак

Нежелательно отказываться от хозяйственного проекта, над которым вы сейчас работаете, только потому, что в нем возникли временные трудности: возможно, именно сегодня вы поймете, как их преодолеть.

Лев

Профессиональный проект, над которым вы сейчас работаете, несмотря на выходной день, окажется успешным только в том случае, если вы не будете жалеть на него ни времени, ни сил.

Дева

Возможно, вы стоите на пороге большой любви – перемены в личной жизни, о которых вы так давно мечтали, что уже перестали ждать, с большой долей вероятности дадут о себе знать уже сегодня.

Весы

Время идеально подходит для восстановления отношений с близкими людьми – родными и друзьями, которые в последнее время разладились и теперь срочно нуждаются в перезагрузке.

Скорпион

В отличие от представителей других знаков, вам сегодня лучше вернуться к делам, которые вы по какой-то причине не успели завершить, старт новых проектов стоит отложить на пару дней.

Стрелец

Людей, которые могут проявлять недоброжелательство, а то и агрессию, необходимо вывести за круг общения, ничего хорошего из взаимоотношений с ними все равно не выйдет, а нервы можно испортить всерьез.

Козерог

Заболевания, которые могут дать о себе знать в этот день, будут носить исключительно психосоматический характер, поэтому и лечить нужно не следствие, а глубинную причину плохого самочувствия.

Водолей

День благоприятен для любых финансовых операций, включая те, которые в другие дни считаются рискованными, – впрочем, безрассудство тоже не приветствуется – лучше все тщательно просчитать.

Рыбы

Приступая к реализации нового – важного – хозяйственного проекта, необходимо верить в собственные силы: неуверенный в себе человек вряд ли добьется хоть сколько-нибудь серьезных результатов.

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