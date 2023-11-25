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Гороскоп на 26 ноября для всех знаков Зодиака: день, когда все дела будут успешными

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Гороскоп на 26 ноября для всех знаков Зодиака: день, когда все дела будут успешными

Гороскоп на 26 ноября для всех знаков Зодиака / Фото: Credits

День мощной лунной энергетики, когда, как правило, успешными окажутся все дела и будет ладиться любая работа. 

Правда, поскольку на календаре выходной, речь, скорее всего, пойдет о домашних делах, но и тут можно найти по-настоящему грандиозные проекты для реализации – например, ремонт или строительство. При этом спешить надо, не торопясь: чрезмерная активность не только не поможет достичь цели, но и затормозит движение к ней. Также не стоит тратить энергию на пустяки, без которых сегодня вполне можно обойтись. 

Овен 

Даже если поначалу дела, за которые вы возьметесь, будут складываться не так, как хочется, ни в коем случае нельзя сомневаться в своих силах и способностях: не стоит самим себя готовить к неудаче. 

Телец 

День благоприятен для принятия важных решений: сегодня вам, взвесив все доводы за и против, удастся принять единственно правильное решение, о котором вы впоследствии не пожалеете. 

Близнецы 

Не стоит огорчаться из-за зависти, которую могут испытывать к вам окружающие вас люди: если вы удостоитесь столь сильного чувства, значит, вам удалось опередить многих. 

Рак 

Нежелательно отказываться от хозяйственного проекта, над которым вы сейчас работаете, только потому, что в нем возникли временные трудности: возможно, именно сегодня вы поймете, как их преодолеть. 

Лев 

Профессиональный проект, над которым вы сейчас работаете, несмотря на выходной день, окажется успешным только в том случае, если вы не будете жалеть на него ни времени, ни сил. 

Дева 

Возможно, вы стоите на пороге большой любви – перемены в личной жизни, о которых вы так давно мечтали, что уже перестали ждать, с большой долей вероятности дадут о себе знать уже сегодня. 

Весы 

Время идеально подходит для восстановления отношений с близкими людьми – родными и друзьями, которые в последнее время разладились и теперь срочно нуждаются в перезагрузке. 

Скорпион 

В отличие от представителей других знаков, вам сегодня лучше вернуться к делам, которые вы по какой-то причине не успели завершить, старт новых проектов стоит отложить на пару дней. 

Стрелец 

Людей, которые могут проявлять недоброжелательство, а то и агрессию, необходимо вывести за круг общения, ничего хорошего из взаимоотношений с ними все равно не выйдет, а нервы можно испортить всерьез. 

Козерог 

Заболевания, которые могут дать о себе знать в этот день, будут носить исключительно психосоматический характер, поэтому и лечить нужно не следствие, а глубинную причину плохого самочувствия. 

Водолей 

День благоприятен для любых финансовых операций, включая те, которые в другие дни считаются рискованными, – впрочем, безрассудство тоже не приветствуется – лучше все тщательно просчитать. 

Рыбы 

Приступая к реализации нового – важного – хозяйственного проекта, необходимо верить в собственные силы: неуверенный в себе человек вряд ли добьется хоть сколько-нибудь серьезных результатов. 

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Дата публикации
Просмотры
678
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