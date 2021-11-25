Гороскоп на 26 ноября для всех знаков Зодиака: очень сложный день

Гороскоп на 26 ноября для всех знаков Зодиака: очень сложный день

День, который не зря называют сатанинским: его негативная энергетика может способствовать не только плохому настроению, но и депрессии.

Нежелательно выяснять отношения, вмешиваться в чужие конфликты, пытаясь примирить врагов, позволять себе рискованные шутки и намеки, которые могут обидеть окружающих людей. День также благоприятен для избавления от вредных привычек – прежде всего курения и тяги к спиртному.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 26 ноября для Овнов

Не поддавайтесь временной слабости и не отказывайтесь от цели – как профессиональной, так и личной – которую вы перед собой поставили, даже если люди, которым вы доверяете, будут отговаривать вас от нее.

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 26 ноября для Тельцов

Не лучший день для "разговора по душам" с близким человеком: все закончится взаимными упреками, а это не поможет наладить отношения – скорее, все произойдет с точностью до наоборот

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 26 ноября для Близнецов

К новым знакомствам необходимо отнестись с большой осторожностью: новый человек в вашем окружении может оказаться далеко не таким приятным, как покажется на первый взгляд.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 26 ноября для Раков

Стена непонимания, которая вырастет в этот день между людьми, может попортить изрядное количество нервов, поэтому необходимо заранее настроиться на то, что другие не будут вас слышать, и не переживать.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 26 ноября для Львов

Не стоит брать на себя чужие обязанности: вас вряд ли поблагодарят за проявленную самоотверженность, к тому же в результате вы можете не успеть сделать то, что запланировали и получить нагоняй от начальства.

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 26 ноября для Дев

Предложение, которое вам могут сделать в этот день, покажется выгодным только на первый взгляд, подводные камни могут обнаружиться тогда, когда отказываться от работы будет поздно.

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 26 ноября для Весов

Не стоит вмешиваться в чужой конфликт: вы можете легко переоценить свойственные вам дипломатические способности и, вместо того чтобы примирить людей, рассорить их еще больше.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 26 ноября для Скорпионов

День неблагоприятен для деловых переговоров: партнеры, скорее всего, не найдут общего языка, в результате под угрозой окажутся не только ваши взаимоотношения, но и дело, над которым вы совместно работаете.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 26 ноября для Стрельцов

Неадекватных и агрессивно настроенных людей сегодня – впрочем, как и всегда – лучше обходить стороной: такая стычка, даже учитывая вашу любовь к скандалам, может закончиться самым непредсказуемым образом.

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 26 ноября для Козерогов

Вашим принципом в этот день должна стать умеренность во всем – начиная от стиля в одежде и заканчивая пищевым рационом: минимализм даст совершенно неожиданные – и приятные – результаты.

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 26 ноября для Водолеев

День неблагоприятен для финансовых операций: особенно нежелательно давать деньги в долг – сегодня как раз тот случай, когда их возвращения можно ждать очень долго и, увы, не дождаться.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 26 ноября для Рыб

День, когда актуальной будет мудрость о том, что "слово – серебро, а молчание – золото": постарайтесь поменьше говорить – так вы не проболтаетесь о том, о чем желательно промолчать.

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