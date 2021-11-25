Гороскоп на 26 ноября для всех знаков Зодиака: очень сложный день

День, который не зря называют сатанинским: его негативная энергетика может способствовать не только плохому настроению, но и депрессии.
Нежелательно выяснять отношения, вмешиваться в чужие конфликты, пытаясь примирить врагов, позволять себе рискованные шутки и намеки, которые могут обидеть окружающих людей. День также благоприятен для избавления от вредных привычек – прежде всего курения и тяги к спиртному.
Овен (21.03 – 20.04)
Гороскоп на 26 ноября для Овнов
Не поддавайтесь временной слабости и не отказывайтесь от цели – как профессиональной, так и личной – которую вы перед собой поставили, даже если люди, которым вы доверяете, будут отговаривать вас от нее.
Телец (21.04 – 21.05)
Гороскоп на 26 ноября для Тельцов
Не лучший день для "разговора по душам" с близким человеком: все закончится взаимными упреками, а это не поможет наладить отношения – скорее, все произойдет с точностью до наоборот
Близнецы (22.05 – 21.06)
Гороскоп на 26 ноября для Близнецов
К новым знакомствам необходимо отнестись с большой осторожностью: новый человек в вашем окружении может оказаться далеко не таким приятным, как покажется на первый взгляд.
Рак (22.06 – 22.07)
Гороскоп на 26 ноября для Раков
Стена непонимания, которая вырастет в этот день между людьми, может попортить изрядное количество нервов, поэтому необходимо заранее настроиться на то, что другие не будут вас слышать, и не переживать.
Лев (23.07 – 21.08)
Гороскоп на 26 ноября для Львов
Не стоит брать на себя чужие обязанности: вас вряд ли поблагодарят за проявленную самоотверженность, к тому же в результате вы можете не успеть сделать то, что запланировали и получить нагоняй от начальства.
Дева (22.08 – 23.09)
Гороскоп на 26 ноября для Дев
Предложение, которое вам могут сделать в этот день, покажется выгодным только на первый взгляд, подводные камни могут обнаружиться тогда, когда отказываться от работы будет поздно.
Весы (24.09 – 23.10)
Гороскоп на 26 ноября для Весов
Не стоит вмешиваться в чужой конфликт: вы можете легко переоценить свойственные вам дипломатические способности и, вместо того чтобы примирить людей, рассорить их еще больше.
Скорпион (24.10 – 22.11)
Гороскоп на 26 ноября для Скорпионов
День неблагоприятен для деловых переговоров: партнеры, скорее всего, не найдут общего языка, в результате под угрозой окажутся не только ваши взаимоотношения, но и дело, над которым вы совместно работаете.
Стрелец (23.11 – 21.12)
Гороскоп на 26 ноября для Стрельцов
Неадекватных и агрессивно настроенных людей сегодня – впрочем, как и всегда – лучше обходить стороной: такая стычка, даже учитывая вашу любовь к скандалам, может закончиться самым непредсказуемым образом.
Козерог (22.12 – 20.01)
Гороскоп на 26 ноября для Козерогов
Вашим принципом в этот день должна стать умеренность во всем – начиная от стиля в одежде и заканчивая пищевым рационом: минимализм даст совершенно неожиданные – и приятные – результаты.
Водолей (21.01 – 18.02)
Гороскоп на 26 ноября для Водолеев
День неблагоприятен для финансовых операций: особенно нежелательно давать деньги в долг – сегодня как раз тот случай, когда их возвращения можно ждать очень долго и, увы, не дождаться.
Рыбы (19.02 – 20.03)
Гороскоп на 26 ноября для Рыб
День, когда актуальной будет мудрость о том, что "слово – серебро, а молчание – золото": постарайтесь поменьше говорить – так вы не проболтаетесь о том, о чем желательно промолчать.
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