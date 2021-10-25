Гороскоп на 26 октября для всех знаков Зодиака: день, когда мы почувствуем всплеск энергии

День, когда даже самые пассивные и ленивые люди, почувствуют всплеск энергии.
Она позволит свернуть горы – разумеется, в переносном смысле. Плюс – уверенность в себе и своих силах, а также решительность, дающая возможность замахнуться на самые сложные и трудновыполнимые дела, поэтому смело приступайте к их реализации.
Овен (21.03 – 20.04)
Гороскоп на 26 октября для Овнов
Сегодня необходимо будет проявить качество, за которое вас обычно ругают, – ваше фирменное упрямство, без него вы не сможете настоять на своем ни в профессиональном, ни в личном плане.
Телец (21.04 – 21.05)
Гороскоп на 26 октября для Тельцов
Дав слабину и показав окружающим, что можете – в ущерб себе – делать за них их работу, вы сослужите себе плохую службу: вами и впредь будут пользоваться в собственных – корыстных – интересах.
Близнецы (22.05 – 21.06)
Гороскоп на 26 октября для Близнецов
Постарайтесь никого не обманывать: солгав один раз, вы попадете в воронку, которая будет затягивать вас все глубже и глубже, не давая вырваться из непрерывной цепи фальшивых слов и обещаний.
Рак (22.06 – 22.07)
Гороскоп на 26 октября для Раков
Не допускайте несправедливости по отношению к себе и близким вам людям – столкнувшись с такой ситуацией, немедленно пресекайте любые попытки предвзятости и необъективности.
Лев (23.07 – 21.08)
Гороскоп на 26 октября для Львов
Не стоит тратить энергию, отпущенную вам в этот день, на выяснение отношений со своими домашними, лучше направить ее на работу – особенно так или иначе связанную с творчеством.
Дева (22.08 – 23.09)
Гороскоп на 26 октября для Дев
Поддавшись уговорам других людей – скорее всего, не самых порядочных – и отказавшись от цели, к осознанию которой шли долго и упорно, впоследствии вам придется об этом пожалеть, но может быть поздно.
Весы (24.09 – 23.10)
Гороскоп на 26 октября для Весов
Отстаивать свое мнение можно и нужно, но – в рамках разумного: использовать запрещенные приемы в виде оскорбления несогласных все-таки не стоит – не все средства хороши ради достижения своих целей.
Скорпион (24.10 – 22.11)
Гороскоп на 26 октября для Скорпионов
Очень удачный день, в течение которого можно проводить переговоры, их результатом может стать переход на новую – перспективную – должность или подписание важного финансового договора.
Стрелец (23.11 – 21.12)
Гороскоп на 26 октября для Стрельцов
Желание прийти на помощь тем, кто в этом нуждается, конечно, достойно всяческих похвал, но не стоит делать этого в ущерб собственным интересам – вашу жертву все равно не оценят.
Козерог (22.12 – 20.01)
Гороскоп на 26 октября для Козерогов
Встреча с человеком из прошлого, которая возможна в этот день, принесет не только приятные воспоминания и эмоции, но и подскажет выход из ситуации, над решением которой вы давно раздумываете.
Водолей (21.01 – 18.02)
Гороскоп на 26 октября для Водолеев
На этот день можно назначать важные деловые переговоры – редкое взаимопонимание, которое будет достигнуто, позволит решить все – даже самые сложные – профессиональные вопросы.
Рыбы (19.02 – 20.03)
Гороскоп на 26 октября для Рыб
Если за последнее время вы показали начальству, что готовы трудиться в любых – даже самых сложных – условиях, то вполне можете рассчитывать на повышение по службе.
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