Гороскоп на 26 октября для всех знаков Зодиака: день, когда мы станем умнее, добрее и человечнее

День мощной позитивной энергетики, которая благоприятным образом влияет на умственные и интеллектуальные способности человека.

Человечество, пусть даже и на время, становится не только умнее, но и добрее и человечнее – конфликтов и злобных выпадов ни от кого ждать не приходится, напротив, все будут идти навстречу и помогать друг другу. Можно просить, оказывать и принимать помощь, заниматься благотворительностью и просто наслаждаться общением с окружающими.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 26 октября для Овнов

Плохое самочувствие, которое «накроет» вас с утра, будет связано с переутомлением, поэтому в первой половине дня желательно отдохнуть, и только после обеда приступать к работе.

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 26 октября для Тельцов

Первая половина дня идеально подходит для умственной работы, поэтому если вам необходимо обдумать новую идею или составить бизнес-план, лучшего времени не найти, после обеда необходимо сдерживать эмоции.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 26 октября для Близнецов

Категорически не рекомендуется срывать недовольство на людях, которые окажутся, что называется, под рукой: вы легко сможете испортить отношения с коллегами и близкими, что дорого вам обойдется.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 26 октября для Раков

В профессиональном плане вам сегодня нужно выйти из зоны комфорта, забыть о своей нерешительности и проявить напор, в противном случае достичь поставленной цели вам не удастся.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 26 октября для Львов

Работать над важным проектом можно только во второй половине дня, первую звезды советуют посвятить уходу за собой – посетить парикмахерскую, пополнить гардероб.

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 26 октября для Дев

Если вы давно собирались сменить место работу, а то и сферу деятельности, именно сегодня можно приступать к реализации своих планов: отправлять резюме, проходить собеседования с потенциальными работодателями.

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 26 октября для Весов

Нежелательно делиться своими профессиональными – и, особенно, личными – планами даже с теми, кому доверяете: вместе со словами вы потеряете энергию, которая необходима вам для реализации этих проектов.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 26 октября для Скорпионов

Энергию, которая будет переполнять вас сегодня, звезды рекомендуют направить на работу, а не на выяснение отношений с окружающими – поверьте, от этого будет гораздо больше пользы.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 26 октября для Стрельцов

Не набрасывайтесь на работу, как голодный на еду: чтобы сделать работу качественно, необходимо чередовать труд и отдых – погулять на свежем воздухе, почитать или послушать музыку.

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 26 октября для Козерогов

Тем из вас, кто накануне строил планы на будущее – причем, как профессионального, так и личного свойства, сегодня можно приступать к их реализации: даже небольшой первый шаг продвинет вас к цели.

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 26 октября для Водолеев

Не стоит держаться за отношения с людьми, от которых вы не видели ничего хорошего: нынешний день благоприятен для того, чтобы вывести их за круг общения – больше они не станут вам надоедать.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 26 октября для Рыб

В первой половине дня все будет валиться у вас из рук, поэтому не стоит планировать на это время серьезную работу, а вот после обеда наступит прилив сил, которые необходимо использовать с толком.

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