Гороскоп на 26 октября для всех знаков Зодиака: день, когда высшие силы устраивают человеку экзамен

День, когда высшие силы устраивают человеку экзамен, спрашивая, что и как он делал в последнее время.

От анализа его действий – и даже слов, сказанных ими в адрес других людей, во многом зависит его ближайшее – а в некоторых случаях и отдаленное – будущее. Те, кому не в чем себя винить, получат не только одобрение Вселенной, но и новый запас энергии для воплощения в жизнь их планов. Что же до остальных, то им, хотят они того или нет, сначала придется исправить допущенные ошибки и только потом – двигаться дальше.

Овен

Ставя перед собой цели личного характера, подумайте о том, нужны ли они вам на самом деле или вы идете на поводу у рекламы и общественного мнения, мечтая о том, что вам чуждо.

Телец

Не стоит выяснять отношения с любимым человеком, даже если вам кажется, что существуют вопросы, требующие немедленного решения: сегодня вы все равно ни о чем не договоритесь, а вот поссориться можете вполне.

Близнецы

Не давайте былым обидам испортить ваши отношения с любимым человеком: постарайтесь абстрагироваться от плохого и сосредоточиться на хорошем, чего у вас предостаточно – надо только посмотреть внимательно.

Рак

Воспоминания, которые сегодня будут время от времени тревожить вас, нужны для того, чтобы сделать важные выводы из былых событий и – особенно! – вашего поведения в те времена.

Лев

Вспомните о людях, с которыми давно не общались, и позвоните или навестите их: за время, в течение которого вы не пересекались, накопилось много новостей, которыми вам необходимо поделиться.

Дева

События нынешнего дня являются прямым продолжением и следствием событий, происходивших энное время назад: если вы дадите себе труд подумать, наверняка вспомните и поймете, что к ним привело.

Весы

Будьте предельно честными с собой: отвечая на вопрос, почему на данном жизненном этапе все у вас сложилось так, а не иначе: только так вы сможете понять причины неудач и исправить ситуацию.

Скорпион

Сегодня вы, наблюдая за другими людьми, сможете как будто бы увидеть самих себя со стороны: возможно, зрелище вас не порадует, но оно необходимо, поскольку поможет вам принять необходимые меры.

Стрелец

Встреча с человеком из прошлого может открыть перед вами новую жизненную страницу – главное, отнестись к давнему знакомому без предубеждения - за прошедшее время он вполне мог измениться к лучшему.

Козерог

Сбросить груз прошлого, который давно тянет вас назад, можно, только переместив фокус своего внимания с работы на самих себя: займитесь тем, что вы так редко делаете – отвлекитесь, отдохните, и все наладится.

Водолей

Ощущение дежавю, которое может преследовать вас сегодня, вызовет не самые приятные чувства и эмоции, но оно необходимо для того, чтобы наконец-то "закрыть гештальт" отношений, не законченных в прошлом.

Рыбы

Творчество, которым вам – с большой долей вероятности – захочется заняться сегодня, вполне может через какое-то время стать второй, а, возможно, и первой – бюджетообразующей – профессией.

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