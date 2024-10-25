Гороскоп на 26 октября для всех знаков Зодиака: день пробуждения силы

День пробуждения мощной физической и моральной силы, которые лишены даже минимальной злобы и агрессии.

Можно – и нужно! – активно действовать, во всех сферах жизни разрушать старое ради нового, сносить отжившее свое «здание» до основания, чтобы на его фундаменте построить что-то новое и перспективное.

Овен

Новый проект, начатый, несмотря на выходной, окажется буквально обреченным на удачу, поэтому не стоит медлить с работой над ним: чем раньше вы ее начнете, тем быстрее и успешнее он будет продвигаться.

Телец

Разговор со второй половинкой обещает быть серьезным, поэтому очень важно держать себя в руках и не давать воли эмоциям – они могут завести общение в тупик, из которого не будет выхода.

Близнецы

Будьте внимательны к людям, которые – вольно или невольно – окажутся в это время рядом с вами: возможно, среди них окажется ваша вторая половинка, с которой вы захотите связать свою жизнь

Рак

Сегодня – как, впрочем, и всегда – необходимо придерживаться принципов здорового образа жизни и, прежде всего, питания: грамотно составленный рацион позитивно отразиться не только на фигуре, но и на настроении.

Лев

Конфликтов с окружающими у вас сегодня не предвидится, если только вы сами их не спровоцируете: не стоит смотреть на других свысока и учить их жизни, им это может не понравиться и их можно будет понять.

Дева

Можно отправляться в любую поездку, но лучше всего – путешествие, цель которого - отдых: оно сложится удачно, особенно если вы заранее и тщательно к нему подготовились.

Весы

Звезды рекомендуют посвятить день своим близким – особенно, детям и пожилым родственникам: скорее всего, вы давно не уделяли им внимание, сегодня, благодаря субботе, можно будет исправить ситуацию.

Скорпион

День, когда очень важно следить не только за своими словами, но и мыслями: даже ненароком подумав о ком-нибудь плохо, можно навлечь на себя неприятности, так что лучше всего желать всем только добра.

Стрелец

День, когда не только можно, но и нужно составлять планы на ближайшее будущее – скажем, на месяц: самое главное, определить, какие задачи в это время будут для вас приоритетными, а остальное подчинить им.

Козерог

Несмотря на свойственную вам сдержанность, сегодня е только можно, но и нужно признаваться в своих чувствах людям, которые вам действительно дороги – похоже. Что в последнее время они начали в этом сомневаться.

Водолей

Прислушивайтесь к словам коллег во всем, что касается профессиональных вопросов: велика вероятность того, что кто-то из них ненароком подскажет вам перспективную идею, которую останется только воплотить в жизнь.

Рыбы

День, несмотря на его выходной статус, благоприятен для руководителей, которые набирают новых людей в свою команду: сегодня можно проводить с кандидатами неформальные встречи, обсуждая множество вопросов.

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