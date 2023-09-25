Гороскоп на 26 сентября для всех знаков Зодиака: день, когда нужно делать комплименты

Лучший день для того, чтобы делать добро другим людям – поддерживать их как материально и физически, так и на словах.

Большую услугу можно оказать человеку, просто внимательно выслушав его, дав полезный совет, сделав комплимент – вообще не стоит скупиться на добрые слова, поскольку со временем они дадут хорошие всходы. С раздражительностью, которая может овладеть человеком сегодня, необходимо бороться – в противном случае могут пострадать отношения с близким человеком.

Овен

Не стоит реагировать на «уколы», которые в общении с вами будут позволять себе окружающие – как близкие, так и малознакомые: лучше пропустить их мимо ушей, чем ввязываться в конфликт из-за ерунды.

Телец

Не стоит делать вид, что вы всем довольны в своей жизни, если на самом деле это не так, лучше подумайте о том, каким образом можно исправить положение, направив ее в нужное русло.

Близнецы

Важный жизненный вопрос, ответ на который вы уже отчаялись найти, стоит задать Вселенной: посредством целой цепочки знаков она поможет найти выход из сложившейся ситуации, главное – обратить на них внимание.

Рак

Профессиональная победа, которую вам удастся одержать в этот день, значительно усилит вашу самооценку, которая в последнее время – по причине присущей вам скромности – стала снижаться.

Лев

Нельзя реагировать на агрессивные выпады окружающих аналогичным образом: их цель – «завести» вас и спровоцировать на выплеск эмоций, не стоит давать ему шанс вывести вас из себя.

Дева

Представители вашего знака редко делают добрые дела, поскольку полагают – и зачастую совершенно справедливо – полагают, что человеку надо давать не рыбу, а удочку, но сегодня им стоит изменить своему принципу.

Весы

День благоприятен для мониторинга предыдущей профессиональной деятельности: проанализировав свои ошибки и достижения, вы сможете сделать правильные выводы и преуспеть в будущем.

Скорпион

Даже если вы будете очень заняты, найдите время для того, чтобы пообщаться с человеком, который попросит вас выслушать его: сделайте доброе дело – возможно, ему не с кем больше поделиться своими проблемы.

Стрелец

Откажитесь от завышенных требований к окружающим – особенно коллегам и близким людям: дайте им возможность оставаться самими собой, в конце концов, они ведь тоже принимают вас такими, какие вы есть.

Козерог

День как будто бы предназначен для того, чтобы сделать что-то приятное дорогим для вас людям: если нет возможно сделать подарок – даже небольшой, не поскупитесь на добрые слова – они им сейчас очень нужны.

Водолей

Проведите ревизию отношений, в которых состоите: велика вероятность того, что некоторые из них вы поддерживаете по инерции, хотя они не приносят вам ни пользы, ни удовольствия, занимая место для более важных.

Рыбы

Необходимо, несмотря на занятость, уделить внимание близкому человеку: работа, как известно, не волк, в лес не убежит, а вот спутник жизни вполне может обидеться на длительное невнимание.

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