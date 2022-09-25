Гороскоп на 26 сентября для всех знаков Зодиака: день, который нужно продуктивно прожить

Именно поэтому прожить его необходимо максимально продуктивно – как в профессиональном, так и в личном плане. Можно приступать к работе над важными проектами, признаваться – или получать признания – в любви, строить грандиозные планы и даже исполнять желания – как свои, так и чужие. Главное, беречь силы – их сегодня будет немного.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 26 сентября для Овнов

Нынешний день необходимо посвятить отдыху – в последнее время вы использовали все имеющиеся у вас в наличии резервы, поэтому желательно расслабиться и восстановить израсходованные силы.

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 26 сентября для Тельцов

Звезды рекомендуют вам при любой малейшей возможности провести день на природе, так сказать, в единении с ней: после такого релакса вам покажется – и не напрасно, – что вы в состоянии сдвинуть горы.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 26 сентября для Близнецов

Сегодня, особенно если жизнь потребует от вас принятия важного решения, необходимо прислушиваться к своей интуиции: она даст вам единственно правильный и действительно ценный совет.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 26 сентября для Раков

Чтобы сделать решительный профессиональный или личный шаг, необходимо будет преодолеть свойственную вам застенчивость, только в таком случае вам удастся достичь желаемого результата.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 26 сентября для Львов

День желательно провести с близкими друзьями или любимым человеком: общение с ними поможет вам не только сохранить хорошее настроение сегодня, но и накопить положительные эмоции на будущее.

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 26 сентября для Дев

Звезды советуют вам отказаться от привычки раскладывать все по полочкам, наводя порядок там, где и так все убрано, а устроить в окружающем вас пространстве небольшой бедлам – он будет вам полезен.

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 26 сентября для Весов

Чтобы отрицательная энергия не взяла верх над вашим настроением, желательно выпустить пар: например, заняться спортом или устроить в доме генеральную уборку – вместе с энергией уйдет и негатив.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 26 сентября для Скорпионов

Если ссоры с близким человеком избежать не удастся, постарайтесь хотя бы не говорить ему всего того, что вы о нем думаете – так вы оставите себе пути к отступлению и сможете вскоре помириться.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 26 сентября для Стрельцов

Прежде чем планировать свое профессиональное будущее, вспомните о том, какие проекты вы, начав, бросили на полпути – только завершив и, образно говоря, сдав их в архив, вы сможете двигаться дальше.

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 26 сентября для Козерогов

Пусть вашим девизом на сегодняшний день станет фраза классика о том, что мечты сбываются, поэтому обходиться с ними надо осторожно: прежде чем загадать желание, подумайте, готовы ли вы к его исполнению.

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 26 сентября для Водолеев

От дел, которые не значатся в ваших планах как первостепенные, сегодня лучше отказаться: посвятите – если, конечно, будет такая возможность – день отдыху, и организм обязательно скажет вам спасибо.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 26 сентября для Рыб

Любыми способами гоните от себя дурные мысли, которые – как назло! – в этот день будут приходить в голову: займитесь тем, что приносит вам удовольствие, тогда они исчезнут без следа.

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